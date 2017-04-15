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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 15 апреля 2017
Сандерленд
15.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
26'
В. Хазри
90'
Ф. Борини
5'
А. Айю
47'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
90'
+10
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Айю
90'
+5
Вторая желтая
С. Бирам
ГОЛ! 2:2!
Ф. Борини
90'
Замена
Л. Коне
️️️️
Х. Манкильо
89'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Б. Джонс
88'
81'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Каттермол
76'
70'
Желтая карточка
С. Бирам
47'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:1!
В. Хазри
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Желтая карточка
Л. Каттермол
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЛФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
41
Деклан Райс
ОП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-3
1
Пикфорд
2
Джонс
16
О'Ши
64
Денайе
22
Манкильо
24
Гибсон
22
Ндонг
6
Каттермол
28
Аничебе
9
Дефо
10
Хазри
3-3-1-2-1
12
Рэндольф
6
Фернандес
6
Фонте
39
Коллинс
3
Бирам
8
Куяте
26
Масуаку
23
Снодграсс
22
Ланзини
24
Айю
9
Кэрролл
22
Манкильо
5
Коне
5
Коне
22
Манкильо
6
Каттермол
24
Янузай
24
Янузай
6
Каттермол
2
Джонс
16
Борини
16
Борини
2
Джонс
23
Снодграсс
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
23
Снодграсс
24
Айю
9
Кальери
9
Кальери
24
Айю
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
8
Софиан Фегули
ОП
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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