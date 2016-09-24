Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Кристал Пэлас
Сандерленд - Кристал Пэлас: обзор матча 24 сентября 2016
Сандерленд
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
39'
Д. Дефо
60'
Д. Дефо
61'
Д. Ледли
76'
Д. МакАртур
90+4'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Кристал Пэлас
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Чхун-Ен
90'
+3
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. Панчеон
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Л. Каттермол
86'
76'
ГОЛ! 2:2!
Д. МакАртур
Пас отдал
Э. Фрайерс
75'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
М. Келли
73'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Й. Кабай
72'
Желтая карточка
Д. Панчеон
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ледли
Пас отдал
Д. МакАртур
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
60'
45'
+4
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
39'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
С. Пиенаар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
27
Ян Кирхгофф
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Стивен Пиенаар
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
12
Мика
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
44
Бен Уинтер
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикфорд
15
ван Анхолт
5
Коне
3
Джилободжи
22
Манкильо
6
Каттермол
22
Ндонг
27
Кирхгофф
24
Янузай
20
Пиенаар
9
Дефо
4-3-2-1
30
Манданда
16
Келли
5
Томкинс
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
40
Панчеон
16
Ледли
25
Таунсенд
29
Кабай
20
Бентеке
6
Каттермол
17
МакНэйр
17
МакНэйр
6
Каттермол
20
Пиенаар
20
Уотмор
20
Уотмор
20
Пиенаар
6
Каттермол
28
Аничебе
28
Аничебе
6
Каттермол
16
Келли
3
Фрайерс
3
Фрайерс
16
Келли
40
Панчеон
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
40
Панчеон
29
Кабай
13
Уикхэм
13
Уикхэм
29
Кабай
Остались в запасе
Сандерленд
Кристал Пэлас
12
Мика
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
44
Бен Уинтер
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
20
Бакари Сако
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Мика
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
44
Бен Уинтер
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
20
Бакари Сако
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сандерленд - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Кристал Пэлас
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+