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Вест Хэм - Сандерленд
Вест Хэм - Сандерленд: обзор матча 22 октября 2016
Вест Хэм
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
90+4'
У. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сандерленд
ГОЛ! 1:0!
У. Рид
Пас отдал
Д. Пайет
90'
+4
90'
Желтая карточка
Б. Джонс
86'
Замена
Б. Джонс
️️️️
В. Хазри
84'
Желтая карточка
В. Хазри
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Ланзини
84'
80'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
С. Пиенаар
75'
Замена
Л. Гуч
️️️️
Д. Уотмор
Желтая карточка
У. Рид
69'
Замена
Х. Кальери
️️️️
С. Дзадза
69'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Антонио
63'
40'
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Э. Фернандес
31'
27'
Желтая карточка
Д. Ндонг
25'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Адриан
6
Фернандес
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
10
Пайет
11
Дзадза
18
Антонио
4-4-2
1
Пикфорд
22
Манкильо
16
О'Ши
5
Коне
15
ван Анхолт
20
Уотмор
22
Ндонг
6
Родуэлл
20
Пиенаар
9
Дефо
10
Хазри
18
Антонио
8
Фегули
8
Фегули
18
Антонио
11
Дзадза
9
Кальери
9
Кальери
11
Дзадза
22
Ланзини
11
Флетчер
11
Флетчер
22
Ланзини
10
Хазри
2
Джонс
2
Джонс
10
Хазри
20
Пиенаар
17
МакНэйр
17
МакНэйр
20
Пиенаар
20
Уотмор
7
Гуч
7
Гуч
20
Уотмор
Остались в запасе
Вест Хэм
Сандерленд
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
12
Мика
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
12
Мика
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Сандерленд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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