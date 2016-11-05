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Борнмут - Сандерленд
Борнмут - Сандерленд: обзор матча 05 ноября 2016
Борнмут
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
11'
Д. Гослинг
33'
В. Аничебе
74'
Д. Дефо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Сандерленд
90'
+5
Желтая карточка
Л. Гуч
90'
+4
Замена
Л. Гуч
️️️️
Д. Дефо
90'
+1
Замена
Д. Лав
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Станислас
82'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Г. Артер
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Дефо
Желтая карточка
А. Смит
73'
72'
Замена
Д. Денайе
️️️️
П. МакНэйр
70'
Желтая карточка
В. Аничебе
59'
Вторая желтая
С. Пиенаар
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Айб
45'
43'
Желтая карточка
С. Пиенаар
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
Пас отдал
Д. Дефо
Желтая карточка
Д. Кинг
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гослинг
Пас отдал
А. Смит
11'
Желтая карточка
Г. Артер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Данкан Уотмор
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
15
Смит
2
Фрэнсис
27
Кук
21
Дэниелс
31
Артер
32
Гослинг
19
Станислас
10
Уилшир
7
Кинг
33
Айб
3-2-3-2
1
Пикфорд
5
Коне
17
МакНэйр
2
Джонс
3
Джилободжи
15
ван Анхолт
20
Уотмор
22
Ндонг
20
Пиенаар
9
Дефо
28
Аничебе
19
Станислас
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Станислас
33
Айб
23
Афобе
23
Афобе
33
Айб
31
Артер
11
Муссе
11
Муссе
31
Артер
20
Уотмор
22
Лав
22
Лав
20
Уотмор
17
МакНэйр
64
Денайе
64
Денайе
17
МакНэйр
9
Дефо
7
Гуч
7
Гуч
9
Дефо
Остались в запасе
Борнмут
Сандерленд
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
12
Мика
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Борнмут - Сандерленд
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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