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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 13 мая 2017
Сандерленд
13.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
9'
Ф. Льоренте
45'
К. Ноутон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Суонси
89'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Ф. Борини
86'
Желтая карточка
Д. Гибсон
84'
Желтая карточка
В. Хазри
78'
77'
Замена
Д. Корк
️️️️
Л. Бриттон
67'
Замена
Л. Фер
️️️️
К. Сун-Юн
Желтая карточка
С. Ларссон
58'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Ноутон
Замена
В. Хазри
️️️️
В. Аничебе
37'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Денайе
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
64
Джейсон Денайе
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
28
Виктор Аничебе
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЛП
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
40
Ки Сун-Юн
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-3-3
1
Пикфорд
16
О'Ши
2
Джонс
5
Коне
22
Манкильо
64
Денайе
22
Ндонг
7
Ларссон
28
Аничебе
9
Дефо
16
Борини
4-3-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
12
Льоренте
10
Айю
64
Денайе
24
Гибсон
24
Гибсон
64
Денайе
28
Аничебе
10
Хазри
10
Хазри
28
Аничебе
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
4
Корк
4
Корк
7
Бриттон
12
Льоренте
7
Нарсинг
7
Нарсинг
12
Льоренте
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
1
Вито Манноне
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Сандерленд - Суонси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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