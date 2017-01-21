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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 21 января 2017
Вест Бромвич
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
30'
Д. Флетчер
36'
К. Брант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
Желтая карточка
А. Ньом
90'
+2
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
87'
85'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Н. Шадли
81'
79'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Денайе
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Д. Моррисон
72'
66'
Замена
В. Аничебе
️️️️
А. Янузай
ГОЛ! 2:0!
К. Брант
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Флетчер
Пас отдал
Г. Маколи
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
2
Билли Джонс
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
34
Томас Робсон
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-5-1-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
12
Ньом
24
Флетчер
22
Якоб
11
Брант
89
Шадли
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
4-4-1-1
1
Манноне
16
О'Ши
3
Джилободжи
64
Денайе
15
ван Анхолт
2
Джонс
7
Ларссон
6
Родуэлл
10
Хонимэн
24
Янузай
9
Дефо
7
Моррисон
8
Ливермор
8
Ливермор
7
Моррисон
89
Шадли
16
МакКлин
16
МакКлин
89
Шадли
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
24
Янузай
28
Аничебе
28
Аничебе
24
Янузай
64
Денайе
16
Борини
16
Борини
64
Денайе
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
7
Итан Робсон
ЦП
34
Томас Робсон
ЦП
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
7
Итан Робсон
ЦП
34
Томас Робсон
ЦП
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
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