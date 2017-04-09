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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 апреля 2017
Сандерленд
09.04.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
30'
З. Ибрагимович
46'
Г. Мхитарян
89'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
90'
Желтая карточка
М. Дармиан
89'
ГОЛ! 0:3!
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Д. Ндонг
85'
82'
Желтая карточка
А. Марсьяль
79'
Желтая карточка
М. Феллайни
78'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Ф. Борини
️️️️
Л. Каттермол
66'
64'
Желтая карточка
Д. Лингард
64'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
61'
Замена
Д. Блинд
️️️️
Л. Шоу
46'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Красная карточка
С. Ларссон
43'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Б. Овьедо
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
15'
Желтая карточка
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Ли Каттермол
2
Билли Джонс
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Манчестер Юнайтед
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-4-2
1
Пикфорд
16
Овьедо
64
Денайе
5
Коне
2
Джонс
7
Ларссон
6
Родуэлл
22
Ндонг
9
Дефо
28
Аничебе
4-4-1-1
44
Ромеро
36
Дармиан
5
Рохо
3
Байи
23
Шоу
25
Феллайни
8
Погба
21
Эррера
22
Мхитарян
77
Лингард
11
Ибрагимович
16
Овьедо
22
Манкильо
22
Манкильо
16
Овьедо
6
Каттермол
16
Борини
16
Борини
6
Каттермол
23
Шоу
17
Блинд
17
Блинд
23
Шоу
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
22
Мхитарян
9
Марсьяль
9
Марсьяль
22
Мхитарян
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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