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Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 19 ноября 2016
Сандерленд
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
34'
Д. Дефо
62'
В. Аничебе
84'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Халл Сити
Вторая желтая
П. Джилободжи
89'
Замена
Д. Лав
️️️️
П. МакНэйр
88'
ГОЛ! 3:0!
В. Аничебе
Пас отдал
Д. Дефо
84'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. Денайе
83'
78'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Р. Мэйсон
Желтая карточка
Б. Джонс
72'
68'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Д. Тимон
ГОЛ! 2:0!
В. Аничебе
Пас отдал
П. ван Анхолт
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Уотмор
34'
Желтая карточка
П. Джилободжи
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Патрик МакНэйр
ПП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
3-2-2-3
1
Пикфорд
2
Джонс
5
Коне
3
Джилободжи
15
ван Анхолт
64
Денайе
22
Ндонг
17
МакНэйр
9
Дефо
28
Аничебе
20
Уотмор
4-2-3-1
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
20
Доусон
33
Дэйвис
14
Тимон
8
Мэйсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
7
Хенриксен
70
Мбокани
17
МакНэйр
22
Лав
22
Лав
17
МакНэйр
64
Денайе
16
О'Ши
16
О'Ши
64
Денайе
8
Мэйсон
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Мэйсон
14
Тимон
20
Боуэн
20
Боуэн
14
Тимон
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
1
Вито Манноне
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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