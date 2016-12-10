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АПЛ 2026/2027
Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 10 декабря 2016
Суонси
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
50'
Г. Сигурдссон (П)
54'
Ф. Льоренте
80'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сандерленд
85'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
С. Пиенаар
Замена
О. МакБарни
️️️️
Ф. Льоренте
84'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Монтеро
80'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
М. Барроу
77'
Желтая карточка
А. Ранхель
60'
57'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Д. Ндонг
55'
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Сигурдссон
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сигурдссон
50'
43'
Желтая карточка
Д. Денайе
18'
Желтая карточка
Д. Ндонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Леон Бриттон
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Амат
26
Моусон
22
Ранхель
4
Фултон
77
Барроу
7
Бриттон
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Льоренте
3-2-3-2
1
Пикфорд
2
Джонс
5
Коне
3
Джилободжи
64
Денайе
15
ван Анхолт
7
Ларссон
22
Ндонг
20
Пиенаар
9
Дефо
28
Аничебе
77
Барроу
10
Монтеро
10
Монтеро
77
Барроу
12
Льоренте
9
МакБарни
9
МакБарни
12
Льоренте
22
Ндонг
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
22
Ндонг
20
Пиенаар
22
Манкильо
22
Манкильо
20
Пиенаар
7
Ларссон
24
Янузай
24
Янузай
7
Ларссон
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Суонси - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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