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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Борнмут
Сандерленд - Борнмут: обзор матча 29 апреля 2017
Сандерленд
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
88'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Борнмут
90'
Замена
М. Градель
️️️️
Р. Фрейзер
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
82'
Замена
Л. Муссе
️️️️
М. Пью
Желтая карточка
В. Хазри
78'
76'
Желтая карточка
Г. Артер
Желтая карточка
Ф. Борини
76'
57'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Б. Афобе
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
С. Пиенаар
55'
Желтая карточка
С. Пиенаар
46'
33'
Желтая карточка
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
16
Фабио Борини
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Марк Пью
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-3-3
1
Пикфорд
5
Коне
16
О'Ши
22
Лав
22
Манкильо
22
Ндонг
20
Пиенаар
16
Борини
9
Дефо
28
Аничебе
10
Хазри
4-3-1-2
1
Боруц
15
Смит
2
Фрэнсис
27
Кук
21
Дэниелс
31
Артер
10
Кук
8
Пью
10
Фрейзер
23
Афобе
7
Кинг
20
Пиенаар
10
Хонимэн
10
Хонимэн
20
Пиенаар
23
Афобе
19
Станислас
19
Станислас
23
Афобе
10
Фрейзер
10
Градель
10
Градель
10
Фрейзер
8
Пью
11
Муссе
11
Муссе
8
Пью
Остались в запасе
Сандерленд
Борнмут
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Сандерленд - Борнмут
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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