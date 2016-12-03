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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Лестер
Сандерленд - Лестер: обзор матча 03 декабря 2016
Сандерленд
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
64'
Р. Хут (АГ)
77'
Д. Дефо
80'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Лестер
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Д. Уотмор
85'
81'
Желтая карточка
К. Фукс
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Грей
Желтая карточка
П. Джилободжи
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
77'
73'
Замена
А. Муса
️️️️
Р. Марез
73'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
С. Ларссон
72'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
68'
68'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Слимани
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Хут
64'
Замена
С. Ларссон
️️️️
С. Пиенаар
45'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Д. Денайе
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
28
Виктор Аничебе
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Данкан Уотмор
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-2-3
1
Пикфорд
2
Джонс
3
Джилободжи
5
Коне
15
ван Анхолт
64
Денайе
22
Ндонг
20
Пиенаар
28
Аничебе
9
Дефо
20
Уотмор
3-2-2-1-2
20
Цилер
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
28
Фукс
11
Олбрайтон
10
Кинг
26
Марез
19
Слимани
9
Варди
64
Денайе
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
64
Денайе
20
Уотмор
22
Манкильо
22
Манкильо
20
Уотмор
20
Пиенаар
7
Ларссон
7
Ларссон
20
Пиенаар
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
26
Марез
7
Муса
7
Муса
26
Марез
19
Слимани
30
Оказаки
30
Оказаки
19
Слимани
Остались в запасе
Сандерленд
Лестер
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сандерленд - Лестер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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