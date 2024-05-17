Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ZÃ© Manuel - статистика

Завершил карьеру
#70 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
24
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
1 : 1
17.05.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
64' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 1
04.05.2024
Витория Гимараеш
45' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
85' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
1 : 1
19.04.2024
Арука
85' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
2 : 2
14.04.2024
Риу Аве
89' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
3 : 0
06.04.2024
Жил Висенте
80' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
0 : 0
30.03.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
1 : 1
16.03.2024
Риу Аве
85' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Риу Аве
0 : 0
09.03.2024
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Риу Аве
3 : 3
25.02.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Риу Аве
1 : 0
11.02.2024
Каза Пиа
81' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Порту
0 : 0
03.02.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Риу Аве
1 : 1
31.01.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
72' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Бенфика
4 : 1
14.01.2024
Риу Аве
57' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
70' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
23.12.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
16.12.2023
Визела
85' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Арука
2 : 2
10.12.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
1 : 1
02.12.2023
Эштрела
71' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
12.11.2023
Риу Аве
81' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 0
05.11.2023
Боавишта
71' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
3 : 4
29.10.2023
Фаренсе
71' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Брага
2 : 1
07.10.2023
Риу Аве
1' - 62'
Португалия. Примейра, 7 тур
Риу Аве
0 : 4
01.10.2023
Морейренcе
1' - 69'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
2 : 0
25.09.2023
Риу Аве
46' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Риу Аве
1 : 1
16.09.2023
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
1 : 1
02.09.2023
Риу Аве
89' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Риу Аве
1 : 2
28.08.2023
Порту
75' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
2 : 0
20.08.2023
Риу Аве
59' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Риу Аве
2 : 0
13.08.2023
Шавиш
74' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+