Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ZÃ© Manuel - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя ZÃ© Manuel
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 3:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    06.08.2022 64' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Визела (Визела)
    • Читайте нас: 
    11