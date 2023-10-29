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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Фаренсе
Риу Аве - Фаренсе: обзор матча 29 октября 2023
Риу Аве
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 9 тур
3 : 4
Завершен
Фаренсе
33'
А. Жорже (АГ)
42'
А. Перейра
60'
Коштинья (П)
4'
Беллуми
45+2'
Б. Дуарте
89'
К. Фалькао
90+3'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Фаренсе
Желтая карточка
Ж. Грака
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 3:4!
Р. Кошта
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Удрхири
90'
+1
Замена
Эрнани
️️️️
B. Ventura
90'
+1
89'
ГОЛ! 3:3!
К. Фалькао
Пас отдал
E. Baldé
81'
Желтая карточка
А. Жорже
80'
Замена
V. Gonçalves
️️️️
Маттеус
79'
Замена
Пастор
️️️️
Ф. Дельгадо
Замена
В. Гомеш
️️️️
Гуга
79'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
71'
Замена
Z. Manuel
️️️️
Э. Боатенг
71'
70'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Б. Дуарте
70'
Замена
E. Baldé
️️️️
Беллуми
63'
Замена
З. Луиш
️️️️
Ф. Исидоро
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Коштинья
60'
57'
Желтая карточка
Б. Дуарте
Желтая карточка
А. Перейра
47'
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Б. Дуарте
44'
Желтая карточка
М. Матиас
ГОЛ! 2:1!
А. Перейра
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Жорже
33'
Желтая карточка
М. Нобрега
31'
4'
ГОЛ! 0:1!
Беллуми
Пас отдал
М. Матиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фаренсе
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
27
Маттеус
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Пастор
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
23
Facundo Cáseres
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
33
Сантос
23
Жозуэ
3
Нобрега
20
Коштинья
6
Удрхири
11
6
Гуга
9
Боатенг
95
Перейра
11
3-2-5
2
Дельгадо
4
Жорже
37
Силва
29
Фалькао
27
Маттеус
19
Дуарте
31
10
Беллуми
14
Исидоро
77
Матиас
6
Гуга
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Гуга
6
Удрхири
21
Грака
21
Грака
6
Удрхири
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
95
Перейра
11
11
95
Перейра
9
Боатенг
70
70
9
Боатенг
2
Дельгадо
2
Пастор
2
Пастор
2
Дельгадо
27
Маттеус
80
80
27
Маттеус
14
Исидоро
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
14
Исидоро
19
Дуарте
19
Кошта
19
Кошта
19
Дуарте
10
Беллуми
21
21
10
Беллуми
Остались в запасе
Риу Аве
Фаренсе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Риу Аве - Фаренсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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