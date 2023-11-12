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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Риу Аве
Жил Висенте - Риу Аве: обзор матча 12 ноября 2023
Жил Висенте
12.11.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
56'
М. Нобрега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Риу Аве
90'
+2
Замена
U.
️️️️
F. Ronaldo
90'
+2
Замена
В. Гомеш
️️️️
Гуга
81'
Замена
Z. Manuel
️️️️
B. Ventura
Замена
Р. Уилсон
️️️️
К. Фуджимото
81'
Замена
Т. Лусиано
️️️️
З. Карлуш
81'
Желтая карточка
П. Тиба
75'
71'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Перейра
Замена
T. Touré
️️️️
М. Нету
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Нобрега
28'
Желтая карточка
М. Нобрега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
4-3-1-2
42
Эндрю
2
Зе Карлуш
26
Фернандеш
5
4
25
Педру Тиба
8
Домингес
16
Нету
19
Фуджимото
9
Батурина
77
Мурило
4-1-1-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
3
Нобрега
23
Жозуэ
6
Удрхири
11
6
Гуга
9
Боатенг
11
95
Перейра
2
Зе Карлуш
58
Лусиано
58
Лусиано
2
Зе Карлуш
19
Фуджимото
14
Уилсон
14
Уилсон
19
Фуджимото
16
Нету
7
7
16
Нету
6
Гуга
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Гуга
95
Перейра
27
Эрнани
27
Эрнани
95
Перейра
11
17
17
11
11
70
70
11
Остались в запасе
Жил Висенте
Риу Аве
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
11
Марлон
ЛВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
11
Марлон
ЛВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Жил Висенте - Риу Аве
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Сидад де Барселуш
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