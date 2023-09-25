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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Риу Аве
Спортинг - Риу Аве: обзор матча 25 сентября 2023
Спортинг
25.09.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
10'
Паулинью
26'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Риу Аве
90'
+3
Желтая карточка
B. Ventura
Замена
Л. Нету
️️️️
У. Дьоманде
90'
+1
85'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Сантуш
77'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
77'
73'
Желтая карточка
U.
71'
Замена
U.
️️️️
Ж. Грака
71'
Замена
М. Нобрега
️️️️
П. Вильям
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Юльманн
67'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Эдвардс
67'
57'
Желтая карточка
F. Ronaldo
Желтая карточка
С. Коатес
48'
48'
Замена
B. Ventura
️️️️
Гуга
46'
Желтая карточка
L. Ruiz
46'
Замена
Z. Manuel
️️️️
Савио
ГОЛ! 2:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
М. Юльманн
26'
19'
Желтая карточка
А. Сантос
ГОЛ! 1:0!
Паулинью
Пас отдал
Х. Морита
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
15
Magrão
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
26
Паулинью
3-3-1-1-3
42
Панталон
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
6
Удрхири
16
Савио
10
6
Гуга
11
11
15
11
Сантуш
2
Рейс
2
Рейс
11
Сантуш
2
Дьоманде
13
Нету
13
Нету
2
Дьоманде
23
Юльманн
21
Браганца
21
Браганца
23
Юльманн
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
10
Эдвардс
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Эдвардс
3
Вильям
3
Нобрега
3
Нобрега
3
Вильям
21
Грака
21
Грака
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Гуга
11
11
6
Гуга
Грака
17
17
Грака
16
Савио
70
70
16
Савио
Остались в запасе
Спортинг
Риу Аве
20
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
91
Джонатан
ВР
13
Julien Lomboto
ЦЗ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
13
Julien Lomboto
ЦЗ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Спортинг - Риу Аве
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
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Порту
- : -
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25.10.2026
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- : -
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0 : 1
08.11.2026
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Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
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Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
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Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
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