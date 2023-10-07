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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Риу Аве
Брага - Риу Аве: обзор матча 07 октября 2023
Брага
07.10.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 1
Завершен
Риу Аве
90+1'
С. Банза
90+5'
А. Руис
5'
L. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Риу Аве
ГОЛ! 2:1!
А. Руис
Пас отдал
Р. Фернандеш
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
С. Банза
90'
+1
85'
Замена
Савио
️️️️
F. Ronaldo
84'
Замена
П. Вильям
️️️️
Жозуэ
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Саласар
81'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Джало
81'
80'
Желтая карточка
В. Гомеш
74'
Желтая карточка
Джонатан
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Д. Мендес
63'
62'
Замена
U.
️️️️
Z. Manuel
Замена
К. Борха
️️️️
А. Марин
46'
Замена
А. Руис
️️️️
Пицци
46'
Желтая карточка
С. Саатджи
40'
5'
ГОЛ! 0:1!
L. Ruiz
Пас отдал
Коштинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
77
Брума
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
75
Nuno Namora
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
3
Марин
4
Саатджи
6
Фонте
2
Мендес
73
Мусрати
77
Брума
21
Пицци
25
Джало
24
Банза
17
Саласар
4-1-2-3
91
Джонатан
20
Коштинья
3
Нобрега
23
Жозуэ
33
Сантос
6
Удрхири
21
Грака
11
11
70
11
3
Марин
26
Борха
26
Борха
3
Марин
17
Саласар
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Саласар
2
Мендес
78
Фернандеш
78
Фернандеш
2
Мендес
25
Джало
9
Лопеш
9
Лопеш
25
Джало
21
Пицци
9
Руис
9
Руис
21
Пицци
11
16
Савио
16
Савио
11
23
Жозуэ
3
Вильям
3
Вильям
23
Жозуэ
70
17
17
70
Остались в запасе
Брага
Риу Аве
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
75
Nuno Namora
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
75
Nuno Namora
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Брага - Риу Аве
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
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