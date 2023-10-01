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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Морейренcе
Риу Аве - Морейренcе: обзор матча 01 октября 2023
Риу Аве
01.10.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 4
Завершен
Морейренcе
8'
Ф. Силва
18'
Ж. Камачу
50'
Ж. Камачу
82'
Мадсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Морейренcе
85'
Желтая карточка
Валлисон
83'
Желтая карточка
Мадсон
82'
ГОЛ! 0:4!
Мадсон
80'
Замена
М. Айяс
️️️️
А. Луис
80'
Замена
P. Aparício
️️️️
Г. Франку
76'
Желтая карточка
Г. Франку
Замена
Эрнани
️️️️
Z. Manuel
69'
66'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Ж. Камачу
Замена
Ж. Грака
️️️️
Гуга
59'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
59'
58'
Замена
Мадсон
️️️️
К. Кодисанг
50'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Камачу
Замена
А. Перейра
️️️️
B. Ventura
46'
43'
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
Коштинья
33'
Замена
Савио
️️️️
П. Вильям
31'
Желтая карточка
Р. Панталон
26'
Желтая карточка
Гуга
21'
18'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Камачу
Пас отдал
Г. Франку
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Силва
Пас отдал
Л. Офори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
6
Гуга
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
10
Alan
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
37
Жоау Камачу
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
16
Савио
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Морейренcе
26
Маракас
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
4-1-1-1-4
42
Панталон
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
6
Удрхири
11
6
Гуга
11
11
70
15
4-2-5
70
Силва
44
26
Понк
5
Амадор
10
80
Офори
1
37
Камачу
17
Франку
28
Кодисанг
9
Луис
3
Вильям
16
Савио
16
Савио
3
Вильям
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Гуга
21
Грака
21
Грака
6
Гуга
70
27
Эрнани
27
Эрнани
70
11
95
Перейра
95
Перейра
11
17
Франку
10
10
17
Франку
37
Камачу
7
Антонисс
7
Антонисс
37
Камачу
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Мадсон
28
Кодисанг
9
Луис
9
Айяс
9
Айяс
9
Луис
Остались в запасе
Риу Аве
Морейренcе
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
26
Маракас
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
26
Маракас
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Риу Аве - Морейренcе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
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