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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Риу Аве
Витория Гимараеш - Риу Аве: обзор матча 23 декабря 2023
Витория Гимараеш
23.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
63'
Т. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Риу Аве
Замена
M. Maga
️️️️
Ж. Силва
90'
+6
Желтая карточка
З. Карлуш
89'
Желтая карточка
Б. Варела
86'
86'
Замена
N. Namora
️️️️
М. Нобрега
86'
Замена
B. Ventura
️️️️
Ж. Грака
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Хандель
84'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
84'
79'
Замена
Эрнани
️️️️
L. Ruiz
69'
Желтая карточка
Ж. Грака
69'
Замена
А. Перейра
️️️️
J.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Силва
63'
60'
Желтая карточка
А. Сантос
Замена
А. Силва
️️️️
А. Буцке
53'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Н. Луж
53'
46'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
Желтая карточка
Т. Боревкович
30'
26'
Желтая карточка
М. Нобрега
Желтая карточка
Т. Рибейру
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
10
Нельсон Луж
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
(К)
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
75
Nuno Namora
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
3-3-1-2-1
14
Варела
44
16
Рибейру
76
Гаспар
7
Мангаш
20
Хандель
21
Боревкович
70
Силва
10
Луж
20
Силва
17
Буцке
4-1-2-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
3
Нобрега
23
Жозуэ
6
Удрхири
10
21
Грака
9
Боатенг
11
11
20
Силва
2
2
20
Силва
20
Хандель
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Хандель
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
10
Луж
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Луж
17
Буцке
17
Силва
17
Силва
17
Буцке
3
Нобрега
75
75
3
Нобрега
21
Грака
11
11
21
Грака
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
10
95
Перейра
95
Перейра
10
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Риу Аве
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
42
Ренато Панталон
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Витория Гимараеш - Риу Аве
4
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
18
Офсайды
2
1
Количество передач
393
429
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.58
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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