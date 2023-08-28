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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Порту
Риу Аве - Порту: обзор матча 28 августа 2023
Риу Аве
28.08.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 2
Завершен
Порту
52'
Коштинья (П)
90+1'
Галено (П)
90+4'
И. Маркано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Порту
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
И. Маркано
Пас отдал
А. Франку
Замена
B. Ventura
️️️️
Гуга
90'
+3
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Галено
78'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
М. Тареми
78'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Н. Гонсалес
78'
Замена
А. Франку
️️️️
Ж. Мариу
76'
Желтая карточка
Д. Намасо
Замена
П. Вильям
️️️️
Жозуэ
75'
Замена
Z. Manuel
️️️️
J.
75'
68'
Желтая карточка
Венделл
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
64'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Ж. Грака
64'
Желтая карточка
Р. Панталон
62'
62'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
62'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Т. Мартинес
Желтая карточка
Жозуэ
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Коштинья
52'
Желтая карточка
А. Удрхири
32'
19'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Желтая карточка
А. Сантос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Риу Аве
40
Lucas Flores
ВР
16
Савио
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
22
Алан Варела
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
4-1-2-1-3
42
Панталон
33
Сантос
23
Жозуэ
20
Коштинья
6
Удрхири
10
21
Грака
6
Гуга
9
Боатенг
15
11
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
12
Сануси
46
Эустакиу
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
11
Мартинес
9
Тареми
23
Жозуэ
3
Вильям
3
Вильям
23
Жозуэ
6
Гуга
11
11
6
Гуга
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
21
Грака
11
11
21
Грака
10
70
70
10
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
17
Мариу
10
Франку
10
Франку
17
Мариу
6
Гонсалес
11
Борхес
11
Борхес
6
Гонсалес
11
Мартинес
3
Намасо
3
Намасо
11
Мартинес
9
Тареми
9
Наварро
9
Наварро
9
Тареми
Остались в запасе
Риу Аве
Порту
40
Lucas Flores
ВР
16
Савио
ЛЗ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
22
Алан Варела
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
40
Lucas Flores
ВР
16
Савио
ЛЗ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
22
Алан Варела
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Риу Аве - Порту
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
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