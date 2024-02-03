Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Риу Аве
Порту - Риу Аве: обзор матча 03 февраля 2024
Порту
03.02.2024, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Риу Аве
90'
+2
Вторая желтая
Э. Боатенг
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ф. Консейсау
90'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ж. Мариу
85'
84'
Желтая карточка
Э. Боатенг
79'
Замена
В. Гомеш
️️️️
М. Танлонго
77'
Желтая карточка
Джонатан
Замена
И. Хайме
️️️️
Н. Гонсалес
74'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Галено
74'
72'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Ж. Тейшейра
Желтая карточка
Галено
69'
64'
Желтая карточка
М. Танлонго
58'
Замена
П. Вильям
️️️️
М. Нобрега
46'
Замена
М. Врусаи
️️️️
J.
46'
Замена
Азиз
️️️️
F. Ronaldo
35'
Желтая карточка
М. Нобрега
Желтая карточка
Ж. Мариу
20'
Желтая карточка
Эванилсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
(К)
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Joca
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Отавио
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Риу Аве
1
Цезарий Мишта
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
15
Кардосо
17
Мариу
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
7
Консейсау
9
Эванилсон
4-1-3-2
91
Джонатан
20
Коштинья
3
Нобрега
23
Жозуэ
33
Сантос
16
Танлонго
18
Тейшейра
10
21
Грака
11
9
Боатенг
6
Гонсалес
24
Хайме
24
Хайме
6
Гонсалес
17
Мариу
11
Борхес
11
Борхес
17
Мариу
13
Галено
11
Мартинес
11
Мартинес
13
Галено
7
Консейсау
3
Намасо
3
Намасо
7
Консейсау
3
Нобрега
3
Вильям
3
Вильям
3
Нобрега
16
Танлонго
8
Гомеш
8
Гомеш
16
Танлонго
10
17
Врусаи
17
Врусаи
10
18
Тейшейра
11
Эмбалу
11
Эмбалу
18
Тейшейра
11
9
Азиз
9
Азиз
11
Остались в запасе
Порту
Риу Аве
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Цезарий Мишта
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
Остались в запасе
1
Цезарий Мишта
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Порту - Риу Аве
3
1
4
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
23
0
Нарушения
14
24
Офсайды
4
2
Количество передач
565
219
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Риу Аве
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+