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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Риу Аве
Шавиш - Риу Аве: обзор матча 21 января 2024
Шавиш
21.01.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Риу Аве
Пенальти не реализован!
Э. Эрнандес
90'
87'
Желтая карточка
М. Нобрега
81'
Замена
М. Танлонго
️️️️
Гуга
80'
Замена
Э. Са
️️️️
F. Ronaldo
Замена
Бенни
️️️️
С. Круз
80'
72'
Замена
Азиз
️️️️
L. Ruiz
72'
Замена
Z. Manuel
️️️️
Э. Боатенг
Желтая карточка
V. Fernandes
69'
64'
Замена
J.
️️️️
Ж. Грака
Замена
Л. Санка
️️️️
Жо
63'
Желтая карточка
С. Витория
43'
39'
Желтая карточка
Э. Боатенг
29'
Желтая карточка
Ж. Грака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
99
Жо
ЦФ
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Пауло Виктор
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Бенни
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
Риу Аве
28
Элдер Са
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
10
Joca
ЦП
9
Азиз
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
4-3-3
1
Соуза
57
Круз
19
Витория
13
77
Коррейя
22
Нвакали
14
Гуццо
20
Рибейру
99
Жо
40
23
Эрнандес
4-1-1-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
42
Панталон
3
Нобрега
23
Жозуэ
6
Удрхири
21
Грака
6
Гуга
11
11
9
Боатенг
57
Круз
7
Бенни
7
Бенни
57
Круз
99
Жо
11
Санка
11
Санка
99
Жо
11
28
Са
28
Са
11
6
Гуга
16
Танлонго
16
Танлонго
6
Гуга
21
Грака
10
10
21
Грака
11
9
Азиз
9
Азиз
11
9
Боатенг
70
70
9
Боатенг
Остались в запасе
Шавиш
Риу Аве
31
Родриго Моура
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
17
Пауло Виктор
ЛВ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
17
Пауло Виктор
ЛВ
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Шавиш - Риу Аве
2
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
15
13
Офсайды
3
3
Количество передач
384
367
Сейвы
1
8
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.79
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Melo, Portugal
Посещаемость:
3036
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