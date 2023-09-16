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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Фамаликан
Риу Аве - Фамаликан: обзор матча 16 сентября 2023
Риу Аве
16.09.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фамаликан
11'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Фамаликан
85'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Й. Кадис
Замена
J. Lomboto
️️️️
А. Удрхири
85'
84'
Замена
Г. Са
️️️️
O. Liimatta
Замена
Жозуэ
️️️️
Савио
79'
Замена
B. Ventura
️️️️
Гуга
78'
Замена
Ж. Грака
️️️️
J.
78'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
67'
64'
Желтая карточка
Риччели
Желтая карточка
А. Удрхири
64'
63'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
62'
Замена
Шикинью
️️️️
О. Аранда
26'
Желтая карточка
З. Юссуф
11'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кадис
Пас отдал
Х. Луис Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
15
Magrão
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
28
Зеду Юссуф
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Риу Аве
40
Lucas Flores
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
10
Шикинью
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Густаво Са
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-1-1-1-4
16
Савио
42
Панталон
33
Сантос
20
Коштинья
6
Удрхири
10
6
Гуга
15
11
70
95
Перейра
4-4-2
1
Жуниор
20
Агиррегабирия
5
Риччели
6
Отавио
74
Моура
28
Юссуф
22
Топич
16
11
Родригес
11
Аранда
29
Кадис
16
Савио
23
Жозуэ
23
Жозуэ
16
Савио
6
Удрхири
13
13
6
Удрхири
6
Гуга
11
11
6
Гуга
10
21
Грака
21
Грака
10
95
Перейра
11
11
95
Перейра
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
16
8
Са
8
Са
16
11
Аранда
10
Шикинью
10
Шикинью
11
Аранда
29
Кадис
9
Араужо
9
Араужо
29
Кадис
Остались в запасе
Риу Аве
Фамаликан
40
Lucas Flores
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
40
Lucas Flores
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
27
Эрнани
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Риу Аве - Фамаликан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
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