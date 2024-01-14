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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Риу Аве
Бенфика - Риу Аве: обзор матча 14 января 2024
Бенфика
14.01.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
4 : 1
Завершен
Риу Аве
29'
А. Ди Мария
61'
А. Силва
80'
М. Леонардо
90+1'
Ж. Мариу
9'
Гуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Риу Аве
90'
+3
Желтая карточка
П. Вильям
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Невеш
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Ж. Мариу
Пас отдал
Рафа
90'
+1
Замена
Т. Араужо
️️️️
Ф. Эушнес
86'
85'
Замена
Азиз
️️️️
А. Удрхири
85'
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Нобрега
ГОЛ! 3:1!
М. Леонардо
Пас отдал
Ф. Эушнес
80'
63'
Замена
П. Вильям
️️️️
Э. Боатенг
Замена
Флорентину
️️️️
О. Кекчю
62'
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Кабрал
62'
Замена
Т. Гувейя
️️️️
А. Ди Мария
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
61'
58'
Вторая желтая
А. Сантос
Желтая карточка
О. Кекчю
57'
57'
Замена
Z. Manuel
️️️️
J.
57'
Замена
B. Ventura
️️️️
Ж. Грака
49'
Желтая карточка
А. Сантос
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Рафа
29'
9'
ГОЛ! 0:1!
Гуга
Пас отдал
F. Ronaldo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Риу Аве
75
Nuno Namora
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
19
Кабрал
27
Рафа
4-1-2-1-2
91
Джонатан
20
Коштинья
3
Нобрега
23
Жозуэ
33
Сантос
6
Удрхири
21
Грака
10
6
Гуга
11
9
Боатенг
14
Эушнес
44
Араужо
44
Араужо
14
Эушнес
10
Кекчю
12
Флорентину
12
Флорентину
10
Кекчю
87
Невеш
22
Шикинью
22
Шикинью
87
Невеш
11
Ди Мария
7
Гувейя
7
Гувейя
11
Ди Мария
19
Кабрал
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Кабрал
9
Боатенг
3
Вильям
3
Вильям
9
Боатенг
3
Нобрега
16
Танлонго
16
Танлонго
3
Нобрега
21
Грака
11
11
21
Грака
10
70
70
10
6
Удрхири
9
Азиз
9
Азиз
6
Удрхири
Остались в запасе
Бенфика
Риу Аве
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
75
Nuno Namora
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
75
Nuno Namora
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Бенфика - Риу Аве
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
622
447
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.83
1.72
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
Стадион:
Эштадиу да Луж
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