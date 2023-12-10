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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Риу Аве
Арука - Риу Аве: обзор матча 10 декабря 2023
Арука
10.12.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 2
Завершен
Риу Аве
50'
Кристо
62'
Джейсон
5'
А. Сантос
28'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Риу Аве
89'
Замена
N. Namora
️️️️
F. Ronaldo
88'
Желтая карточка
F. Ronaldo
85'
Желтая карточка
Ж. Грака
Замена
П. Сантуш
️️️️
Веверсон
85'
Замена
А. Трецца
️️️️
Д. Симао
85'
82'
Замена
Ж. Грака
️️️️
Гуга
82'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
Замена
Витиньо
️️️️
Джейсон
78'
69'
Желтая карточка
А. Сантос
Замена
А. Букия
️️️️
М. Силла
68'
ГОЛ! 2:2!
Джейсон
Пас отдал
М. Силла
62'
62'
Замена
B. Ventura
️️️️
А. Перейра
62'
Замена
Эрнани
️️️️
J.
58'
Желтая карточка
Джонатан
ГОЛ! 1:2!
Кристо
Пас отдал
М. Силла
50'
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Боатенг
Пас отдал
J.
26'
Желтая карточка
А. Удрхири
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Сантос
Пас отдал
Э. Боатенг
Желтая карточка
М. Силла
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
(К)
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
43
Витиньо
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Риу Аве
75
Nuno Namora
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
26
Веверсон
44
Галович
3
Монтеро
28
Эшгайю
8
Симао
8
Куасси
2
Силла
23
Джейсон
19
Мухика
17
Кристо
4-1-1-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
3
Нобрега
23
Жозуэ
6
Удрхири
10
6
Гуга
95
Перейра
11
9
Боатенг
23
Джейсон
43
Витиньо
43
Витиньо
23
Джейсон
2
Силла
30
Букия
30
Букия
2
Силла
26
Веверсон
89
Сантуш
89
Сантуш
26
Веверсон
8
Симао
19
Трецца
19
Трецца
8
Симао
11
75
75
11
95
Перейра
11
11
95
Перейра
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Гуга
21
Грака
21
Грака
6
Гуга
10
27
Эрнани
27
Эрнани
10
Остались в запасе
Арука
Риу Аве
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
42
Ренато Панталон
ЦЗ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Арука - Риу Аве
1
5
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
4
5
Офсайды
5
4
Количество передач
287
170
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.16
1.57
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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