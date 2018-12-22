Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дмитрий Белоруков
Новости
Дмитрий Белоруков - новости
Завершил карьеру
24 марта 1983 (43), Санкт-Петербург
#21 | Защитник
190 см | 89 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Вслед за Белоруковым заявление об уходе из «Анжи» написал Савичев
2018.12.22 15:59
12
Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи»
2018.12.12 06:16
2
Белоруков: «Тетрашвили как был капитаном «Анжи», так и остается. Ваши коллеги неправильно написали»
2018.10.18 01:16
2
Белоруков – больше не капитан «Анжи». Ранее он поддержал бойкот матча против ЦСКА
2018.10.17 00:39
6
Белоруков: «Может, вообще не полетим на матч с ЦСКА. Какой смысл?»
2018.10.14 16:57
9
РФС дисквалифицировал Белорукова на два матча за нарушение на Дзюбе
2018.10.03 16:40
8
Тренер «Анжи»: «Улучшения в финансовых проблемах есть. Глава республики начал помогать»
2018.08.14 06:18
4
Егоров заявил, что в матче «Спартак» – «Анжи» все удаления были по делу
2018.08.12 12:59
18
Белоруков: «Матч со «Спартаком»? На ум приходит фраза Грозного о судействе»
2018.08.12 07:30
29
Белоруков перешел в «Анжи»
2018.07.22 09:45
4
Белоруков: «Амкара» больше нет. Пришла смс-ка от администратора: «Ищите новые команды»
2018.06.09 00:24
15
Белоруков: «Привык, что «Амкару» предрекают вылет и финансовый кризис»
2018.03.01 14:52
3
Белоруков: «Амкару» играть на равных с «Зенитом» в открытый футбол сложно»
2018.03.01 11:15
2
Белоруков не сыграет против «Динамо» по условиям аренды
2017.11.08 06:43
1
Евсеев не связывает взлет «Амкара» со своим возвращением в Пермь
2017.10.09 08:20
Каряка пообещал, что «Амкар» хорошо сыграет с ЦСКА
2017.09.06 11:14
6
Белоруков, выступавший за «Динамо», вернулся в «Амкар»
2017.08.31 21:35
2
ФНЛ. «Динамо» разгромило «Тамбов», «Сокол» и «Мордовия» разошлись миром
2017.04.01 16:55
Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер могут пополнить «Анжи»
2017.01.19 21:44
1
Белоруков: «Многое не получалось»
2016.08.01 17:27
Фото
Белоруков и «Динамо» заключили контракт на два года
2016.06.23 14:59
1
Белоруков сменил «Амкар» на «Динамо»
2016.06.22 17:05
7
Белоруков: «Рассчитываем на победу в матче с «Зенитом»
2016.04.19 11:27
5
Гаджиев: «Мордовия» умеет собираться после крупных поражений»
2016.04.14 12:33
Пеев стал играющим тренером «Амкара»
2016.01.20 13:19
1
Белоруков вернулся в строй
2016.01.19 12:21
Белоруков: «К первым сборам буду в порядке»
2015.12.09 13:51
Гаджиев: «Против ЦСКА хочется сыграть ярко»
2015.12.02 11:46
Белоруков выбыл до конца года
2015.11.19 15:54
Капитан «Амкара»: «О серьезности повреждения узнаю в понедельник»
2015.10.04 22:53
1
2
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+