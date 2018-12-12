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    Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи»

    Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.

    – Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?

    – Да, это так. Написал заявление в клуб.

    – Кто еще?

    – Только он.

    – Когда может наступить ясность по поводу будущего «Анжи»?

    – Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится.

    В нынешнем сезоне Белоруков провел за «Анжи» восемь матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 декабря 2018, 20:02

      Ну теперь в Енисей, Уфу или КС! Он же выступает только за команды из последней 4-ки!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 декабря 2018, 14:09

      Корабль тонет. крысы бегут..

      3
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