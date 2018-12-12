Ну теперь в Енисей, Уфу или КС! Он же выступает только за команды из последней 4-ки!
Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
– Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?
– Да, это так. Написал заявление в клуб.
– Кто еще?
– Только он.
– Когда может наступить ясность по поводу будущего «Анжи»?
– Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится.
В нынешнем сезоне Белоруков провел за «Анжи» восемь матчей.