Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.

– Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?

– Да, это так. Написал заявление в клуб.

– Кто еще?

– Только он.

– Когда может наступить ясность по поводу будущего «Анжи»?

– Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится.

В нынешнем сезоне Белоруков провел за «Анжи» восемь матчей.