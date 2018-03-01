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  • Белоруков: «Амкару» играть на равных с «Зенитом» в открытый футбол сложно»

Белоруков: «Амкару» играть на равных с «Зенитом» в открытый футбол сложно»

1 марта 2018, 11:15
2

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков считает, что у его команды есть шансы в предстоящем матче с «Зенитом», который пройдет в первом туре после возобновления сезона. По его словам, сложно играть с этой командой на равных, но пермяки готовы дать бой, сыграв от обороны.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Амкар» пройдет в субботу, 3 марта, в 16:30 по московскому времени.

— Возобновлять чемпионат выездным матчем с «Зенитом» — не самый удачный расклад, не находите?

— Это смотря с какой стороны посмотреть. Мне кажется, в концовке сезона, когда каждое очко на вес золота, играть с лидерами еще сложнее. Сейчас же, пока все постепенно вкатываются в чемпионат, шансов может быть даже побольше. Хотя у «Зенита» есть важный плюс — он провел два серьезных матча в Лиге Европы, в которых выглядел весьма неплохо.

— А у вас за плечами кубковый четвертьфинал с «Авангардом».

— Да, практика официальных игр действительно не помешает.

— Все матчи «Зенита» с «Амкаром» в Санкт-Петербурге складывались по одному сценарию: зенитовцы атаковали, вы защищались. Вопрос был только в том, насколько грамотно «Амкар» оборонялся, на каком кураже играет ваш вратарь и с какой эффективностью вы реализуете контратаки. Будет ли чем-то отличаться предстоящий поединок?

— Я полагаю, все более-менее предсказуемо: на равных играть с «Зенитом» в открытый футбол нам, если объективно, сложно. Понятно, что мы больше времени будем проводить в обороне, однако непременно будем атаковать, рассчитываем на забитые голы и в целом хотим показать хороший футбол. Посмотрим, что позволит нам «Зенит» и что позволим мы «Зениту».

— Для вас нынешний выезд в Санкт-Петербург особый — вы впервые сыграете в родном городе на новом стадионе!

— Да, это так — очень хочется посмотреть на стадион, который так долго строили и о котором так много говорят. Будем надеяться, арена оправдает наши ожидания.

— А вам доводилось играть на старом стадионе имени Кирова?

— Да, доводилось, когда играл матч за молодежную сборную России.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Белоруков Дмитрий
Комментарии (2)
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Garrincha58
1519897458
как всегда пермский автобус и увозят очко при сохранении своего ачка
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zigbert
1519903373
Условия прекрасные,можно показывать классный футбол.
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