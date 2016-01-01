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    Вслед за Белоруковым заявление об уходе из «Анжи» написал Савичев

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что еще один футболист написал заявление об уходе из клуба.

    Ранее то же самое сделал защитник Дмитрий Белоруков. У махачкалинцев финансовые проблемы.

    – Неделю назад вы говорили, что сумму долга удалось понизить с 300 миллионов рублей до примерно 220 миллионов. Как обстоит ситуация сейчас?

    – С того момента ничего не поменялось. Первая часть сезона завершилась, календарный год заканчивается, но до нас, по-моему, как никому не было дела, так и нет.

    – Контакты с потенциальными спонсорами есть?

    – Абсолютно никаких изменений – ни со спонсорами, ни с финансированием клуба, ни с чем.

    – Президент РПЛ Сергей Прядкин уверен, что «Анжи» доиграет сезон. Откуда у него такая уверенность?

    – Это надо у Сергея Геннадиевича спрашивать. Я не говорю, что мы снимемся. Но, может, Прядкин больше знает. Не могу комментировать его слова. Скажу только, что «Анжи» очень хочет довести чемпионат до конца – и клуб, и команда делают все для этого. С уверенностью говорю. Это наше общее новогоднее желание.

    – Кто помимо защитника Дмитрия Белорукова написал заявление об уходе?

    – В клуб прислал заявление хавбек Константин Савичев. Оно такое же, как у Белорукова. Не с тем посылом, что вот – я ухожу. А с другим – если в течение указанного времени клуб не рассчитается с игроком, то футболист имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

    – Получается, что на данный момент уходят точно двое, а остальные в команде?

    – Да, но как можно сказать, что остаются? Для того, чтобы уйти, нужно написать заявление и отправить его по факсу. Это можно решить за один день. На данный момент пока можно констатировать, что двое игроков написали заявления. Дмитрий еще до матча со «Спартаком», Константин прислал его неделю назад. От всех остальных я таких намерений не слышал.

    – То есть, команда выходит из отпуска и отправляется на сборы?

    – Да. Президент клуба нас заверил, что с проведением сборов все будет нормально. Главный тренер со спортивным директором спланировали подготовку. 15 января приступим к работе, а потом поедем на два сбора в Турцию. Пока так задумано, но как дальше будет... Трудимся над этим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +159

      nik_59 15 минут назад

      Сложно у них.

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      Рейтинг: +563

      life85 1 час назад

      Зачем вообще в РПЛ совались , играли бы себе в ФНЛ и всё хорошо было бы !!!???

      0
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      Рейтинг: +1984

      Lev Aleks 1 час назад

      участь Алании скорее всего ожидает Анжи(

      0
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      Рейтинг: +1128

      Karpathian 2 часа назад

      Миллионеры уходят... мда

      0
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      Рейтинг: +11

      Smorgon 2 часа назад

      Дааа Анжи по сыпалось

      0
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      Рейтинг: +26

      Spaunn7 2 часа назад

      Ребята подскажите...Почему миллиардер Керимом прекратил спонсировать клуб? Вроде бы так все хорошо начиналось..стадион,игроки,тренер, а теперь я так понимаю Анжи вообще может исчезнуть?.?! Спасибо за ответ

      2
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      Рейтинг: +8546

      sssrspartak > Spaunn7 2 часа назад

      санкции однако!!они в экономику америки все эти толстомордые лучше вложат,чем у нас,что бы потом смыться туда!

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      Рейтинг: +26

      Spaunn7 > Spaunn7 2 часа назад

      Мне кажется привильно было бы сделать так: Сократить чемп до 10-12 команд.. Босам таких команд как Енисей ,ТульскАресенал,Анжи ,Крылья Св , и т.д Вложиться в один проект.. Например (Анжи)Например не кого не хочу обидеть.. Разделить акции провления и создать одну мощную команду способную создавать конкуренцию ЦСК,Зенит и т.д ...

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      Рейтинг: +1289

      15112007 > Spaunn7 2 часа назад

      Была любимая игрушка, но он с ней наигрался.

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      Рейтинг: +683

      Театрал > Spaunn7 1 час назад

      В отличие от Федуна Керимова достали обкрадывающие его менеджеры

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