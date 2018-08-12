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    Егоров заявил, что в матче «Спартак» – «Анжи» все удаления были по делу

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча третьего тура РПЛ «Спартак»«Анжи» (1:0) Кирилл Левников поступил верно, удалив двух игроков гостей.

    На 49-й минуте Левников показал прямую красную карточку нападающему махачкалинцев Андресу Понсе, а на 68-й вынес второе предупреждение защитнику Дмитрию Белорукову.

    «Кирилл Левников качественно провел встречу. Понсе безрассудно пошел двумя ногами – это чистая красная карточка, другого наказания здесь и быть не может. На сборах судей мы делали на этом акцент, требовали и будем требовать, чтобы судьи наказывали за такие фолы. Игрок мог нанести травму сопернику.

    Второе удаление. Белоруков нарушил правила, имея предупреждение, он сорвал атаку и получил заслуженную вторую желтую карточку.

    В компенсированное время второго тайма игрока «Анжи» Евгения Гапона спасло от прямого удаления то, что перед тем, как пойти на контакт, он поскользнулся и упал. Скажем так, для него эта карточка получилась розовой, он уже не контролировал ситуацию и так жестко сыграл. Правильное и мудрое решение арбитра показать в этой ситуации желтую карточку», – сказал Егоров.

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2018 12:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 августа 2018, 00:37

      Так же Егоров на Матч ТВ сказал, что судья ошибся, поставив пенальти в пользу ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 18:50

      ну вот руководство и тренерский штаб Анжи подтверждение что все было по делу получите.

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 17:05

      А чего он мог еще сказать? Корпоративный дух, плюс Левников отстегнул от свинского гонорара. Папа подсказал что делать.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:13

      Этого признания и следовало ожидать.

      8
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 августа 2018, 15:33

      Правильно, а что кто-то сомневался? Надо было в конце за прыжок прямой ногой ещё одного удалять.

      4
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 августа 2018, 14:45

      ЦСКА вот кого реально вытащил судья, даже контакта не было и что удивило судья был очень близко к моменту ноооо свистнул иии пенальти

      6
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2018, 14:33

      Можно и без заявлений и так всем понятно, что по делу)

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 14:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Это судейский беспредел, как в 90-х!
      Так судить и чудить нельзя.
      Есть новый судейский СКАНДАЛ!
      Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!!
      Спартак может выигрывать только с помощью судьи и цены вопроса.
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
      Наши судьи уже не одно "КРЫЛЬЦО" построили и отремонтировали, благо находятся те, кто щедро платит за цену вопроса.
      А судьям всё МАЛО и МАЛО.
      Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ.
      Вот и Анжи ЗАСУДИЛИ.
      Судьи очень вредят нашему футболу.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!
      "Неподкупные" судьи их вам обеспечат по полной скандальной программе, согласно цены федуновского вопроса.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!

      -9
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > amazonaws 12 августа 2018, 14:38

      какая тебе система VAR, очки себе купи для начала и телевизор...
      - игру по радио слушал? и не лень было писать столь душещипательный, бесполезный высер.)) почини голову и мир к тебе лицом повернется.

      9
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2018, 14:15

      Мудрый Егоров)

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 августа 2018, 13:56

      Все эти рассуждения о том, что "судьи нас убили" идут о того , что в нашей стране привыкли играть, да и жить в целом не по законам , а скорее по понятиям , у нас почему то считается , что если ты играешь с большой командой тебе можно больше фолить без наказано и судья якобы не имеет право удалять особенно двоих игроков даже если это абсолютно по футбольным правилам , потому, что "мы слабые", а они "сильные" . Тот же Белоруков ему бы не думать о том, что какой судья "негодяй", а лучше задуматься о том, что не надо было получать первую желтую за ругань в адрес судьи.

      6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > hevbn 28 12 августа 2018, 15:00

      у нас и арбитры по понятиям судят... кого-то сажают на свисток, кого-то нет

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