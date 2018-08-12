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  • Егоров заявил, что в матче «Спартак» – «Анжи» все удаления были по делу

Егоров заявил, что в матче «Спартак» – «Анжи» все удаления были по делу

12 августа 2018, 12:59
18

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча третьего тура РПЛ «Спартак»«Анжи» (1:0) Кирилл Левников поступил верно, удалив двух игроков гостей.

На 49-й минуте Левников показал прямую красную карточку нападающему махачкалинцев Андресу Понсе, а на 68-й вынес второе предупреждение защитнику Дмитрию Белорукову.

«Кирилл Левников качественно провел встречу. Понсе безрассудно пошел двумя ногами – это чистая красная карточка, другого наказания здесь и быть не может. На сборах судей мы делали на этом акцент, требовали и будем требовать, чтобы судьи наказывали за такие фолы. Игрок мог нанести травму сопернику.

Второе удаление. Белоруков нарушил правила, имея предупреждение, он сорвал атаку и получил заслуженную вторую желтую карточку.

В компенсированное время второго тайма игрока «Анжи» Евгения Гапона спасло от прямого удаления то, что перед тем, как пойти на контакт, он поскользнулся и упал. Скажем так, для него эта карточка получилась розовой, он уже не контролировал ситуацию и так жестко сыграл. Правильное и мудрое решение арбитра показать в этой ситуации желтую карточку», – сказал Егоров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Белоруков Дмитрий Понсе Андрес Егоров Александр
Комментарии (18)
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Сильвербой
1534068666
Еще бы он заявил что-то другое, Анжи вчера выходил ноги отрывать а не в футбол играть!
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Мары
1534068997
А что он ещё мог заявить ?Со стороны Анжи не футбол был, а регби.С самыми подлыми приёмами.
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hevbn 28
1534071405
Все эти рассуждения о том, что "судьи нас убили" идут о того , что в нашей стране привыкли играть, да и жить в целом не по законам , а скорее по понятиям , у нас почему то считается , что если ты играешь с большой командой тебе можно больше фолить без наказано и судья якобы не имеет право удалять особенно двоих игроков даже если это абсолютно по футбольным правилам , потому, что "мы слабые", а они "сильные" . Тот же Белоруков ему бы не думать о том, что какой судья "негодяй", а лучше задуматься о том, что не надо было получать первую желтую за ругань в адрес судьи.
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amazonaws
1534072870
Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Это судейский беспредел, как в 90-х! Так судить и чудить нельзя. Есть новый судейский СКАНДАЛ! Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!! Спартак может выигрывать только с помощью судьи и цены вопроса. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь. Наши судьи уже не одно "КРЫЛЬЦО" построили и отремонтировали, благо находятся те, кто щедро платит за цену вопроса. А судьям всё МАЛО и МАЛО. Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ. Вот и Анжи ЗАСУДИЛИ. Судьи очень вредят нашему футболу. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов! "Неподкупные" судьи их вам обеспечат по полной скандальной программе, согласно цены федуновского вопроса. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
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bzfar
1534073582
Можно и без заявлений и так всем понятно, что по делу)
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Spartak №1
1534074341
ЦСКА вот кого реально вытащил судья, даже контакта не было и что удивило судья был очень близко к моменту ноооо свистнул иии пенальти
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Yev
1534077226
Правильно, а что кто-то сомневался? Надо было в конце за прыжок прямой ногой ещё одного удалять.
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zigbert
1534079584
Этого признания и следовало ожидать.
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prezent2017
1534082724
А чего он мог еще сказать? Корпоративный дух, плюс Левников отстегнул от свинского гонорара. Папа подсказал что делать.
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OfaZavr
1534089013
ну вот руководство и тренерский штаб Анжи подтверждение что все было по делу получите.
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