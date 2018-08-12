Егоров заявил, что в матче «Спартак» – «Анжи» все удаления были по делу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча третьего тура РПЛ «Спартак» – «Анжи» (1:0) Кирилл Левников поступил верно, удалив двух игроков гостей.

На 49-й минуте Левников показал прямую красную карточку нападающему махачкалинцев Андресу Понсе, а на 68-й вынес второе предупреждение защитнику Дмитрию Белорукову.

«Кирилл Левников качественно провел встречу. Понсе безрассудно пошел двумя ногами – это чистая красная карточка, другого наказания здесь и быть не может. На сборах судей мы делали на этом акцент, требовали и будем требовать, чтобы судьи наказывали за такие фолы. Игрок мог нанести травму сопернику.

Второе удаление. Белоруков нарушил правила, имея предупреждение, он сорвал атаку и получил заслуженную вторую желтую карточку.

В компенсированное время второго тайма игрока «Анжи» Евгения Гапона спасло от прямого удаления то, что перед тем, как пойти на контакт, он поскользнулся и упал. Скажем так, для него эта карточка получилась розовой, он уже не контролировал ситуацию и так жестко сыграл. Правильное и мудрое решение арбитра показать в этой ситуации желтую карточку», – сказал Егоров.