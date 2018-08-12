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    Белоруков: «Матч со «Спартаком»? На ум приходит фраза Грозного о судействе»

    Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков остался недоволен судейством в матче 3-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Махачкалинская команда доигрывала эту встречу вдевятером из-за удалений двух футболистов.

    «Не хотел бы давать комментарии, а то одни гадости могу наговорить. Все равно уже ничего не изменишь. На ум приходят только слова Вячаслава Викторовича Грозного», — сказал Белоруков.

    В 2009 году главный тренер «Терека» Вячеслав Грозный после поражения в матче 7-го тура РФПЛ с «Томью» (1:2) заявил: «Разве можно играть, когда какие-то петухи мешают нам это делать?!».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2018 07:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 августа 2018, 14:51

      тогда ты петушок должен был корректнее играть а не кукрекать после проигранного боя

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 13:16

      в данном матче Грозный сказал бы что анжи сегодня были настоящими петухами которые ни черта играть не умеют

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 13:05

      Интересное умозаключение конечно, попробуйте ребята с себя сначала спросить!!! Вы вышли на поле в футбол играть или ноги отрывать??? Скажите спасибо что отделались только двумя удаленными игроками!!!

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 августа 2018, 12:53

      Конечно проще всего всё свалить на судью! А сам белый, пушистый по ногам Зобнина не бил, когда он от центрального круга слалом устроил? И это имея уже жёлтую!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 12:22

      У тебя Дмитрий была уже одна карточка (при чем ты ее получил за споры с судьей) надо было играть осторожней. А получается ты подвел свою команду.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 12:10

      То есть когда Зобнин проводил ралли между защитниками, Белоруков не фолил и не заваливал откровенно Романа ? Только за это ему могли красную впаять так как Роман вываливался один на один, но дали всего жёлтую, но к сожалению для этого недоигрока, вторую.Пусть правила изучает, если остановился в развитии.

      7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 августа 2018, 11:51

      майонез до добра не доведет.))))

      7
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      Рейтинг: +4681

      Викос 12 августа 2018, 11:35

      с какого перепугу? Ты игру свою пересмотри для начала, а потом уже выступай языком.

      8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 11:14

      нужно уметь признавать свои ошибки, играли очень грубо и все удаления справедливы.

      10
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 августа 2018, 10:48

      Удаления были по делу!

      11
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