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  • Белоруков: «Матч со «Спартаком»? На ум приходит фраза Грозного о судействе»

Белоруков: «Матч со «Спартаком»? На ум приходит фраза Грозного о судействе»

12 августа 2018, 07:30
29

Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков остался недоволен судейством в матче 3-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Махачкалинская команда доигрывала эту встречу вдевятером из-за удалений двух футболистов.

«Не хотел бы давать комментарии, а то одни гадости могу наговорить. Все равно уже ничего не изменишь. На ум приходят только слова Вячаслава Викторовича Грозного», — сказал Белоруков.

В 2009 году главный тренер «Терека» Вячеслав Грозный после поражения в матче 7-го тура РФПЛ с «Томью» (1:2) заявил: «Разве можно играть, когда какие-то петухи мешают нам это делать?!».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Белоруков Дмитрий
Комментарии (29)
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GROSS77
1534049256
сам команду подставил.первую жёлтую получил за наезд на судью в моменте где чистый штрафной был
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Svinka Pepa
1534049502
А в футбол играть не пробовали? Ни одгого удара даже в сторону ворот, можно было и без вратаря играть
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АРИЕЦ2008
1534049542
Мужчиной считается тот,кто способен признавать свои ошибки...А тут...
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Челнинец
1534052603
Анжи запомнился только игрой с фолами, весь матч фолили, оба удаления по делу!
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sergey610
1534052667
Всё было по делу, там в конце ещё одного можно было удалять - прямой ногой в голень сыграл .
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Рубик Докоян
1534053279
Если дурные мысли лезут в голову -- гони их в шею... А свои эмоции в игре надо контролировать, чтобы не подводить команду.
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BANNIKOV1970
1534055219
Сначала играть научись по правилам,костоломы фуевы,а потом пасть открывай
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piligrim1986
1534057059
аха, ну да, вы ж в полном составе-то Спартак возили прям
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Опорник84
1534060084
Удаления были по делу!
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OfaZavr
1534061675
нужно уметь признавать свои ошибки, играли очень грубо и все удаления справедливы.
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