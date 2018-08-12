Белоруков: «Матч со «Спартаком»? На ум приходит фраза Грозного о судействе»

Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков остался недоволен судейством в матче 3-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Махачкалинская команда доигрывала эту встречу вдевятером из-за удалений двух футболистов.

«Не хотел бы давать комментарии, а то одни гадости могу наговорить. Все равно уже ничего не изменишь. На ум приходят только слова Вячаслава Викторовича Грозного», — сказал Белоруков.

В 2009 году главный тренер «Терека» Вячеслав Грозный после поражения в матче 7-го тура РФПЛ с «Томью» (1:2) заявил: «Разве можно играть, когда какие-то петухи мешают нам это делать?!».