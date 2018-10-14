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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Белоруков: «Может, вообще не полетим на матч с ЦСКА. Какой смысл?»

    Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков поговорил о финансовой ситуации в клубе. Футболисты не прибудут на матч 11 тура РПЛ против ЦСКА, если перед ними не начнут гасить задолженность по зарплате.

    – Ваше условие не выйти на игру с ЦСКА по-прежнему в силе?

    – Ничего не поменялось. В силе.

    – Крайний срок – 18 октября?

    – Да. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСК не выходим.

    – За последние дни был какой-то диалог с руководством?

    – Нет, никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.

    – В любом случае планируете лететь в Махачкалу, чтобы провести тренировку перед матчем с ЦСКА?

    – Не знаю, как это будет выглядеть. Может, вообще не полетим. Какой смысл, если деньги не начнут платить?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2018 16:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 октября 2018, 07:26

      с одной стороны, футболистов разбаловали деньгами, футбольный век как у балерины- короткий, надоу спеть что то заработать...но большие деньги голову сносят, каа двум киндерам...

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 октября 2018, 01:23

      "на завод и до 65 или выходим против ЦСКА! "- ген Директор Онжи
      - на какой автобус садиться???? ( игроки Онжи)

      -1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:08

      Как все запущено.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 октября 2018, 19:18

      Самое интересное, что живут и тренируются в Подмосковье, а играют домашние матчи в Махачкале и каждый раз туда летают, сколько бабла они тратят только на домашние матчи???

      4
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > AHTUNGBOL 15 октября 2018, 01:23

      рейсовый автобус тыщи полторы-2 за лицо

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 октября 2018, 18:50

      Томь грядёт в РПЛ. У них всё ещё хуже, только в отличии от Анжи, по спортивному принципу.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 октября 2018, 18:25

      Какой смысл был заявляться в РПЛ? Хотя это вопрос к руководству клуба, а не к Белорукову

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 14 октября 2018, 17:44

      Идёт к тому, что политит молодняк ,если конечно у них он есть

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