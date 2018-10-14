Белоруков: «Может, вообще не полетим на матч с ЦСКА. Какой смысл?»

с одной стороны, футболистов разбаловали деньгами, футбольный век как у балерины- короткий, надоу спеть что то заработать...но большие деньги голову сносят, каа двум киндерам...
Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков поговорил о финансовой ситуации в клубе. Футболисты не прибудут на матч 11 тура РПЛ против ЦСКА, если перед ними не начнут гасить задолженность по зарплате.
– Ваше условие не выйти на игру с ЦСКА по-прежнему в силе?
– Ничего не поменялось. В силе.
– Крайний срок – 18 октября?
– Да. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСК не выходим.
– За последние дни был какой-то диалог с руководством?
– Нет, никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.
– В любом случае планируете лететь в Махачкалу, чтобы провести тренировку перед матчем с ЦСКА?
– Не знаю, как это будет выглядеть. Может, вообще не полетим. Какой смысл, если деньги не начнут платить?