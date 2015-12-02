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    Гаджиев: «Против ЦСКА хочется сыграть ярко»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал подготовке своей команды к матчу против ЦСКА, в котором пермякам не смогут помочь травмированный Белоруков, Джикия из-за перебора карточек, а также занимающийся по индивидуальному плану Хомич.

    «ЦСКА – лидер чемпионата, это и последняя игра нынешнего года, поэтому хочется сыграть ярко, и чтобы трибуны стадиона «Звезда» были заполнены. Это придает дополнительную эмоциональность игре. Что касается подготовки, то она проходит стандартно. С учетом накопившейся усталости состояние футболистов удовлетворительное, как физическое, так и психологическое.

    К сожалению, нам до сих пор не может помочь капитан Дмитрий Белоруков, который восстанавливается после травмы. Из-за перебора желтых карточек не примет участие в игре Георгий Джикия. Дмитрий Хомич работает по индивидуальной программе, все остальные в строю.

    В прошлом сезоне у ЦСКА не было спада, но в домашнем матче мы смогли их победить. Выиграть можно у любой команды, понятно, что у классных команд шансы на победу выше, но и у команд нашего уровня тоже есть шансы, пусть и меньше, но есть. Да, армейцы переживают не лучшее время, в последних турах теряют очки, у них тоже накопилась усталость, но никто не знает, в каком состоянии они окажутся 3 декабря. Мы не должны рассчитывать на то, что они не смогут сыграть в полную силу, мы должны ориентироваться на то, что они как раз сыграют в полную силу и готовиться именно к этому», – рассказал Гаджиев.

    Напомним, что матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в четверг, 3 декабря, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.12.2015 11:46
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