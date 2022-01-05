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    Abiola Dauda - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Abiola Dauda
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон Смирнис 16 4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 1' -70' Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    34'
    06.03.2022 1' -53' ОФИ (Ираклион) 2:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    28.02.2022 55' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:2 Атромитос (Перистери)
    23.02.2022 71' -90' Ионикос (Никея) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    20.02.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Аполлон Смирнис (Афины)
    16.02.2022 77' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:3 Панатинаикос (Афины)
    12.02.2022 67' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    30.01.2022 76' -90' ПАС (Яннина) 2:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    24.01.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    05.01.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    04.12.2021 46' -90' Атромитос (Перистери) 4:1 Аполлон Смирнис (Афины)
    27.11.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    21.11.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    06.11.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 2:2 АЕК (Афины)
    30.10.2021 85' -90' ПАОК (Салоники) 4:1 Аполлон Смирнис (Афины)
    23.10.2021 1' -46' Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 ПАС (Яннина)
    16.10.2021 63' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:1 Астерас (Триполис)
    02.10.2021 1' -82' Арис (Салоники) 0:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    27.09.2021 1' -72' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Ионикос (Никея)
    22.09.2021 58' -90' Олимпиакос (Пирей) 4:1 Аполлон Смирнис (Афины)
    79'
    19.09.2021 1' -53' Аполлон Смирнис (Афины) 1:3 Волос (Волос)
    11.09.2021 1' -64' Панатинаикос (Афины) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
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