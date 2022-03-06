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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Аполлон Смирнис
ОФИ - Аполлон Смирнис: обзор матча 06 марта 2022
ОФИ
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
64'
П. Вурос
71'
Л. Феллипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Аполлон Смирнис
Замена
B. Kamau
️️️️
Ф. Дурмишай
85'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Х. Анхель Нейра
84'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Л. Лабру
78'
76'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Р. Чибса
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Де Гузман
75'
ГОЛ! 2:0!
Л. Феллипе
71'
ГОЛ! 1:0!
П. Вурос
Пас отдал
Ф. Дурмишай
64'
60'
Желтая карточка
Г. Памлидис
60'
Замена
Х. Лисгарас
️️️️
Т. Рогне
53'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
A. Dauda
Желтая карточка
К. Балояннис
46'
46'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
Я. Янниотас
40'
Желтая карточка
С. Цилулис
Желтая карточка
В. Селимович
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
1
Девис Эпасси
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
Аполлон Смирнис
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
2-4-4
1
Эпасси
4
Маринакис
4
Селимович
38
Балояннис
29
Мельядо
10
Нейра
18
Де Гузман
27
Феллипе
7
Лабру
17
Дурмишай
2
Вурос
4-3-4
4
Рогне
22
Алвеш
2
Дентакис
5
Баксеванидис
23
Цилулис
13
Чибса
14
Сливка
9
70
Янниотас
70
29
Иоаннидис
18
Де Гузман
8
Бузукис
8
Бузукис
18
Де Гузман
10
Нейра
26
Стайкос
26
Стайкос
10
Нейра
17
Дурмишай
77
77
17
Дурмишай
7
Лабру
19
Цилианидис
19
Цилианидис
7
Лабру
4
Рогне
31
Лисгарас
31
Лисгарас
4
Рогне
13
Чибса
30
30
13
Чибса
70
Янниотас
14
Памлидис
14
Памлидис
70
Янниотас
9
14
Сигневич
14
Сигневич
9
Остались в запасе
ОФИ
Аполлон Смирнис
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
19
W. Sehli
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Остались в запасе
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
19
W. Sehli
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ОФИ - Аполлон Смирнис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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