Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Олимпиакос
Аполлон Смирнис - Олимпиакос: обзор матча 05 января 2022
Аполлон Смирнис
05.01.2022, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - Олимпиакос
90'
+2
Замена
В. Сурлис
️️️️
А. Бухалакис
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
87'
85'
Замена
К. Манолас
️️️️
М. Врусаи
Желтая карточка
D. Verhulst
84'
Желтая карточка
Н. Якимовски
78'
58'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
46'
Замена
Тикиньо
️️️️
М. Камара
44'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
M. Kragiopoulos
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аполлон Смирнис
9
Abiola Dauda
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
2-1-5
5
Баксеванидис
2
Дентакис
64
70
Янниотас
29
Якимовски
87
21
Витлис
18
4-1-2-2-1
31
Вацлик
33
Карбовник
27
Ба
34
Пападопулос
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
17
Врусаи
19
Эль-Араби
17
Врусаи
44
Манолас
44
Манолас
17
Врусаи
41
Бухалакис
90
Сурлис
90
Сурлис
41
Бухалакис
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
2
Камара
9
Тикиньо
9
Тикиньо
2
Камара
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Олимпиакос
9
Abiola Dauda
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
9
Abiola Dauda
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Аполлон Смирнис - Олимпиакос
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
Олимпиакос
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+