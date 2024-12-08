Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Janderson - статистика

Завершил карьеру
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
20
3
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
22' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
73' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
10.11.2024
Брагантино
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
07.11.2024
Атлетико Минейро
62' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2024
Атлетико Гойяненсе
78' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
19.10.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 55'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
29.09.2024
Флуминенсе
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
3 : 0
21.09.2024
Атлетико Гойяненсе
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
14.09.2024
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
24.08.2024
Жувентуде
1' - 76'
54'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
18.08.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 4
04.08.2024
Ботафого
67' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
2 : 0
28.07.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.07.2024
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Форталеза
3 : 1
22.07.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 68'
28'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2024
Васко да Гама
1' - 67'
32'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+