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Арьен Роббен
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
4
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
9
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
7
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
10
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
11
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
52
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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теста для вас
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Угадаете клуб по городу?
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Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Арьен Роббен - статьи
Полузащитник
Имя
Арьен
Фамилия
Роббен
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
23 января 1984 (39 лет)
Рост
180
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
Посты
02.02.2023 15:04
Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков
10 историй для вас.
20.05.2019 20:03
Кто из легенд ушел в этом сезоне
Печали пост.
19
25.04.2018 23:50
Эпидемия травм – кошмар двух полуфиналов Лиги чемпионов
Зрелища хватало, но какой ценой оно далось.
10
15.11.2017 15:50
20 крутых звезд, которые не приедут на ЧМ-2018. Будем скучать
Буффон, Бэйл, Мхитарян и другие.
22
16.05.2017 12:00
Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?
Левандовски забил 30 голов, Рибери и Роббен приносят пользу, несмотря на травмы, Обамеянг как всегда результативен, а Алькантара восхитил абсолютно всех. Выбираем лучшего футболиста Бундеслиги-2016/17.
7
16.02.2017 02:45
«В следующем году то же самое?». Как «Бавария» троллит «Арсенал»
Нойер отбил третий пенальти подряд, но защита «Баварии» подарила «Арсеналу» шанс на успех. Отдуваться за партнеров пришлось креативным игрокам. «Бомбардир» рассказывает, как «Арсенал» Венгера пережил очередное унижение, а немцы продолжили бить рекорды.
9
16.01.2017 21:10
«Спартак» купил Луиса Адриано и Самедова. Роналду не попал в топ-5 самых дорогих игроков мира. Дайджест событий дня
«Зенит» выиграл драматичный матч на сборе. «Бавария» продлила контракт с Роббеном. Смолова не отпускают в Европу. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
26.12.2016 21:00
«Зенит» нацелился на суперзвезду «Баварии». «Спартак» купил еще одного игрока «Амкара». Дайджест событий дня
«Челси» снова выиграл и установил крутой рекорд. В Санкт-Петербурге завершено строительство стадиона. Хамеса не отпускают из «Реала». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
30.05.2016 09:55
Роналду, Руни, Ибрагимович и другие молодые супергерои Евро-2004
В преддверии чемпионата Европы-2016 «Бомбардир» решил вспомнить игроков, выстреливших на прошлых Евро. Первым на очереди идет Евро-2004 в Португалии, где по-настоящему раскрыли свой талант многие нынешние звезды мирового футбола.
5
28.05.2016 17:30
Месси, Дрогба, Нойер и другие лучшие игроки финалов Лиги чемпионов
У каждого решающего матча есть свой герой. «Бомбардир» пересмотрел последние пять финалов Лиги чемпионов и рассказывает о футболистах, лучше остальных проявивших себя в этих играх.
2
12.02.2016 08:00
5 причин, которые помешают «Баварии» выиграть Бундеслигу
«Бавария» контролирует ситуацию в Бундеслиге, удерживая солидный отрыв от дортмундской «Боруссии». Однако не спешите вручать Мюнхену очередную «салатницу». «Бомбардир» выделяет факторы, которые могут помешать «Баварии» выиграть 26-й титул чемпиона.
3
16.11.2015 00:40
Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня
«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Платини и Блаттера могут отстранить от футбола на шесть лет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.11.2015 23:50
Англичане требуют отставки Мутко. Озбилиз нужен «Бешикташу». Дайджест событий дня
Лидеры «Баварии» повздорили на тренировке клуба. Клопп получит солидный бюджет на трансферы в «Ливерпуле». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
24.10.2015 00:05
Бэйл может перейти в «Баварию». Халк – лучший игрок 3-го тура ЛЧ. Дайджест событий дня
«Ювентус» назначил Павла Недведа вице-президентом, а УЕФА опять открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотива». Проводим рабочую неделю концентрированной событийной выжимкой ушедшей пятницы.
09.09.2015 18:39
5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016
После 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2016 стал намного более понятен список команд, которые следующим летом прилетят во Францию. Но «Бомбардир» рассказывает о тех, кому пока рано бронировать самолеты до Парижа или вообще стоит забыть об этом путешествии.
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