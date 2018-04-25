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    Эпидемия травм – кошмар двух полуфиналов Лиги чемпионов


    3.7
    Голосов: 3
    25.04.2018 23:50
    Зрелища хватало, но какой ценой оно далось.

    «Ливерпуль» вчера был прекрасен даже несмотря на два пропущенных в концовке мяча, но не только они омрачали эйфорию. Полузащитник Алекс Окслэд-Чемберлен покинул поле на носилках на 18-й минуте из-за травмы. «Вас удивляет, что я не в радостном настроении. Мы же потеряли очень важного игрока», – хмурился Юрген Клопп.

    На следующий день стало понятно, что Окс не только пропустит остаток сезона, но и не поедет на чемпионат мира в Россию. У англичанина диагностировано повреждение связки колена. Окслэд-Чемберлен мучился с крестообразными связками еще пять лет назад, играя за «Арсенал».

    «Абсолютно опустошен этой травмой на важнейшем отрезке сезона. Очень жаль, что не смогу сыграть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и за сборную Англии на чемпионате мира», – мрачно написал футболист в инстаграме.

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    Публикация от text (@alexoxchamberlain)

    Во втором полуфинальном матче дела с травмами обстояли еще хуже. Едва «Бавария» и «Реал» начали игру, как захромал Арьен Роббен. Уже на восьмой минуте он был заменен на Тиаго Алькантару. Тревожиться из-за летнего турнира Роббену ни к чему – Голландия на ЧМ не едет, но в одном из главных матчей сезона «Баварии» он никак помочь не смог.

    Не прошло и получаса, как вторую вынужденную замену произвел Юпп Хайнкес – тянувшийся за мячом Джером Боатенг упал на ровном месте, а подняться смог лишь при помощи врачей. Те проводили его за боковую линию и больше в игру защитник не вернулся. Вместо него вышел Никлас Зюле.

    Пришлось задействовать вынужденную замену и Зинедину Зидану. А тут еще и неожиданность – должен был выходить Карим Бензема, а оказалось, что заменил он Дани Карвахаля – правого защитника. Произошло это на 66-й минуте и тоже вынужденно. Третья замена в матче из-за травмы.

    А за 15 минут до конца матча Толиссо вышел вместо Хави Мартинеса. За несколько минут до этого испанец с трудом поднялся с газона, а на скамейке запасных прикладывал лед к голове. Итого: 2,5 вынужденных замены у «Баварии», одна у «Реала» и выбитый надолго футболиста у «Ливерпуля».

    Десять голов за два первых полуфинала было забито в Лиге чемпионов – это здорово, но с повреждениями в этот раз явный перебор.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +82

      serega200700 26 апреля 2018, 18:31

      Не травмируйся Роббен я думаю Бавария была бы поинтереснее! Здоровья всем получившим травму футболистам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:15

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      -3
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    • ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 26 апреля 2018, 05:45

      Справедливости ради стоит сказать, что Реал вполне заслуживает играть в финале ЛЧ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 26 апреля 2018, 01:22

      Не плохая довольно познавательная статья и описана довольно скромно без всяких там разсусоливаний.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 26 апреля 2018, 00:29

      Да, Бавария "подкачала"...

      4
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > TUMS 26 апреля 2018, 01:09

      Обычное дело, Реал без игры но с КриРо уже который раз продирается в финал: то голы Рамоса на последних минутах, то пенальти. И так стабильно. Не припомню, чтобы Реал в ЛЧ равного соперника раскатал по всем статьям за последние годы. Может, матчи с Баварией буду исключением.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АИН-27 26 апреля 2018, 03:48

      при чем в испании дела у реала по сезону плачевные ! И барса их расскатала в эль классико где роналду вообще ни о чем и реал пропускает почти каждый матч там от разных соперников ! да и лч не блещет защита у реала и вот такой клуб можно сказать уже 3 год подряд вылазит в финал лч ! а бавария сегодня могла делать ! как и в том году видаль не забил так и в этом году надо было рибери удвоить счет в матче в пользу баварии что он не смог а марсело забил ! ну а потом бавария вообще че то подкачала ! ждем второй матч ! что придумает юп хайнкесс !

      6
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > TUMS 26 апреля 2018, 05:04

      100%

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > dinar7777dinar 26 апреля 2018, 12:14

      ну перед ответкой не будет 6! игроков основы...но я продолжаю верить в успех мюнхена

      2
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      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > АИН-27 26 апреля 2018, 13:38

      Ливерпуль раскатает такой Реал)))

      2
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