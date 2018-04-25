Эпидемия травм – кошмар двух полуфиналов Лиги чемпионов

Зрелища хватало, но какой ценой оно далось.

«Ливерпуль» вчера был прекрасен даже несмотря на два пропущенных в концовке мяча, но не только они омрачали эйфорию. Полузащитник Алекс Окслэд-Чемберлен покинул поле на носилках на 18-й минуте из-за травмы. «Вас удивляет, что я не в радостном настроении. Мы же потеряли очень важного игрока», – хмурился Юрген Клопп.

На следующий день стало понятно, что Окс не только пропустит остаток сезона, но и не поедет на чемпионат мира в Россию. У англичанина диагностировано повреждение связки колена. Окслэд-Чемберлен мучился с крестообразными связками еще пять лет назад, играя за «Арсенал».

«Абсолютно опустошен этой травмой на важнейшем отрезке сезона. Очень жаль, что не смогу сыграть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и за сборную Англии на чемпионате мира», – мрачно написал футболист в инстаграме.

text Публикация от text (@alexoxchamberlain) 25 Апр 2018 в 11:14 PDT

Во втором полуфинальном матче дела с травмами обстояли еще хуже. Едва «Бавария» и «Реал» начали игру, как захромал Арьен Роббен. Уже на восьмой минуте он был заменен на Тиаго Алькантару. Тревожиться из-за летнего турнира Роббену ни к чему – Голландия на ЧМ не едет, но в одном из главных матчей сезона «Баварии» он никак помочь не смог.

Не прошло и получаса, как вторую вынужденную замену произвел Юпп Хайнкес – тянувшийся за мячом Джером Боатенг упал на ровном месте, а подняться смог лишь при помощи врачей. Те проводили его за боковую линию и больше в игру защитник не вернулся. Вместо него вышел Никлас Зюле.

Пришлось задействовать вынужденную замену и Зинедину Зидану. А тут еще и неожиданность – должен был выходить Карим Бензема, а оказалось, что заменил он Дани Карвахаля – правого защитника. Произошло это на 66-й минуте и тоже вынужденно. Третья замена в матче из-за травмы.

А за 15 минут до конца матча Толиссо вышел вместо Хави Мартинеса. За несколько минут до этого испанец с трудом поднялся с газона, а на скамейке запасных прикладывал лед к голове. Итого: 2,5 вынужденных замены у «Баварии», одна у «Реала» и выбитый надолго футболиста у «Ливерпуля».

Десять голов за два первых полуфинала было забито в Лиге чемпионов – это здорово, но с повреждениями в этот раз явный перебор.