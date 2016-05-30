Роналду, Руни, Ибрагимович и другие молодые супергерои Евро-2004

Антонио Кассано – сборная Италии

Возраст – 21 год

На момент проведения чемпионата Европы Антонио уже отыграл три сезона в «Роме», заплатившей в 2001 году за переход совсем юного нападающего 28 миллионов евро. Тем не менее, несмотря на безоговорочный талант футболиста и неплохую результативность, из-за сложного характера он никак не мог стать игроком топ-уровня. Евро в Португалии итальянцы, откровенно говоря, провалили, выбыв уже на групповом этапе. Невзирая на общую неудачу, в составе команды именно Кассано проявил себя лучше всех, забив в двух из трех матчей.

После нулевой ничьей с Данией команда Джованни Трапаттони сыграла 1:1 со шведами и в заключительной игре победила сборную Болгарии со счетом 2:1. В этой встрече 21-летний нападающий отличился уже в добавленное время на 94-ой минуте. Вообще, на протяжении всего турнира игра Антонио вызывала настоящий восторг, как у поклонников национальной команды, так и у остальных зрителей. Его нацеленность на ворота соперников была видна невооруженным глазом. Каждым своим действием Кассано старался создать опасную ситуацию у ворот оппонентов. Высокая скорость, хорошая техника, хлесткий удар – юноша наравне играл с такими мастерами, как Франческо Тотти, Кристиан Вьери и Алессандро дель Пьеро.

К сожалению, из Португалии Антонио вернулся не только без медали, но и с травмой. Сразу после окончания турнира новый главный тренер «Ромы» Чезаре Пранделли был восхищен игрой Кассано, сказав следующее: «Такие игроки появляются раз в столетие, и я не могу дождаться часа, когда буду работать с ним». Вот только с этого самого момента в карьере итальянца наступил спад: невзрачные два года в «Роме», ужасный трансфер в «Реал», после пара неплохих сезонов в «Сампдории» и снова скандалы и переходы в ряд других итальянских клубов. Антонио Кассано стал хорошим примером того, как строптивый характер может погубить карьеру действительно очень сильного футболиста.

Златан Ибрагимович – сборная Швеции

Возраст – 22 года

Для великого Златана этот чемпионат Европы стал первым в качестве ведущего игрока национальной команды. Шведы вышли из группы с первого места во многом благодаря игре молодого форварда. Его гол с одиннадцатиметровой отметки в ворота Болгарии и нереальный акробатический удар пяткой в девятку сборной Италии позволили опередить тех самых итальянцев и выйти в плей-офф турнира. Ибрагимович стал героем групповой стадии и антигероем четвертьфинала с Нидерландами, в котором не реализовал послематчевый пенальти. В любом случае, Швеция неплохо выступила на Евро, а на мастерство Златана обратили внимание многие большие клубы.

Cразу после Евро-2004 в последний день трансферного окна Ибрагимович перебрался в туринский «Ювентус» за 16 миллионов евро, а еще через год был признан лучшим футболистом Швеции-2005. С этого момента началась поистине потрясающая карьера одного из самых титулованных нападающих мира. «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» – в каждом из клубов Златан становился победителем внутреннего чемпионата, завоевал множество кубков, но так и не смог выиграть Лигу чемпионов. Тем не менее, Ибрагимович, несомненно, внес свое имя в историю мирового футбола и сейчас в 34 года выбирает себе новую команду, в которой будет продолжать забивать и побеждать.

Уэйн Руни – сборная Англии

Возраст – 18 лет

Родоначальники футбола проиграли дебютную встречу действующим чемпионам турнира сборной Франции, ведя в счете и пропустив два мяча уже в компенсированное время со стандартов (штрафной и пенальти в исполнении Зидана). Зато после этого уверенно расправились со Швейцарией и Хорватией. Именно в этих двух встречах мир увидел новую звезду – Уэйна Руни. 18-летний игрок «Эвертона» впервые был включен в заявку на столь крупное соревнование и полностью оправдал ожидания тренерского штаба.

Нападающий забил четыре мяча и помог своей команде выйти в четвертьфинал, где из-за травмы, полученной в первом тайме игры с Португалией, завершил свое выступление на ЧЕ чуть раньше, чем сборная Англии. Подопечные Свена-Йорана Эриксена проиграли по пенальти но, возможно, не потеряв своего главного голеадора, смогли бы закончить матч в свою пользу. Во всяком случае, для карьеры Руни этого было достаточно. Тем же летом Уэйн перешел в «Манчестер Юнайтед» за рекордные 27 миллионов фунтов. С этого момента началась история ныне лучшего бомбардира сборной Англии и «красных дьяволов», которая продолжается и по сей день.

Петр Чех – сборная Чехии

Возраст – 22 года

Чехия дошла до полуфинала, где в дополнительное время уступила будущим чемпионам – грекам. И только в четвертьфинале с Данией команда не пропустила. Однако основной вратарь сборной играл выше всех похвал. Для Петра это был первый серьезный турнир в карьере, и он сразу завоевал бронзу. Сэйвы Чеха в матче с Нидерландами и Германией позволили выйти из «группы смерти» с первого места.

Уже тогда на талантливого голкипера начали обращать внимание топ-клубы, но переход состоялся не так быстро, через полгода, зато сразу в «Челси». И уже в 2005 году Петр побил рекорд своего тезки Петера Шмейхеля, не пропустив ни одного гола на протяжении 11 игр и 35 минут. С тех пор Чех является основным вратарем сборной и успешно выступает в чемпионате Англии, относительно недавно сменив «синих» на «канониров».

Милан Барош – сборная Чехии

Возраст – 22 года

Уже рассказав о турнирном пути чешской сборной, стоит отметить главного творца результата команды, молодого запасного «Ливерпуля» Милана Бароша. Зимой 2002 года он переходит из скромного «Баника» в состав мерсисайдского клуба за 3,6 миллионов фунтов. Два года Милан сидит на скамейке, изредка выходя на замену. Но все меняется после ошеломительного выступления на Евро-2004. Барош забивает в четырех матчах из пяти (по одному Латвии, Нидерландам, Германии и два гола Дании), в результате чего становится лучшим бомбардиром чемпионата.

После этого чешскому форварду все чаще начинают доверять в клубе и летом 2005 года «Ливерпуль» вместе с ним становится победителем Лиги чемпионов. К сожалению, на этом заканчивается успешная европейская карьера Бароша. Его продают в «Астон Виллу», далее год в «Лионе» и «Портсмуте», более-менее хорошая игра за «Галатасарай» и возвращение на родину. Милан не стал звездой мирового уровня, но внес огромный вклад в бронзу своей сборной на Евро-2004.

Арьен Роббен – сборная Нидерландов

Возраст – 20 лет

Сборная Нидерландов всегда славилась множеством талантливых молодых футболистов, и одним из ярких примеров можно считать Роббена. На чемпионате Европы-2004 Арьен стал самым опасным игроком команды наравне с Рудом ван Нистелроем. Крайний нападающий умело крутил на фланге защитников, раз за разом создавая голевые моменты для партнеров. Роббен сыграл в четырех встречах, в том числе забив решающий пенальти в четвертьфинальной послематчевой серии со Швецией. Помимо этого, техничный вингер в первом же своем матче с Чехами отдал две голевые передачи и при счете 2:1 был заменен. В итоге команда Дика Адвоката потерпела поражение, а его решение о замене Роббена позже подверглось критике.

Голландцы дошли до полуфинала, где проиграли хозяевам чемпионата – португальцам, а перспективного игрока «ПСВ» тут же приобрел лондонский «Челси». Главной проблемой Арьена на протяжении всей карьеры были частые травмы, которые мешали ему закрепиться в основе больших клубов. Исключением стала «Бавария», с которой он выиграл все, что только можно. Сейчас Роббену – 32, и он продолжает играть на высоком уровне, но все так же подвержен травмам.

Криштиану Роналду – сборная Португалии

Возраст – 19 лет

Первым серьезным соревнованием в составе взрослой сборной Португалии стал для Криштиану чемпионат Европы, проводящийся на родине. Здесь весь мир наблюдал восхождение будущей легенды всего мирового футбола. Роналду и его национальная команда вместе дошли до финала, где сенсационно уступили сборной Греции. Слезы португальского вундеркинда транслировали миллионы телеканалов, но никто тогда еще не знал, какого уровня достигнет этот парень.

Криштиану очень продуктивно провел все матчи своей национальной команды на турнире, начиная с первой встречи с греками на групповой стадии (забил единственный гол). Далее следовала четвертьфинальная игра против Англии, в которой полузащитник уверенно реализовал послематчевый пенальти. Полуфинал с Нидерландами также не обошелся без атакующих действий Роналду. В этой игре португалец заработал два угловых удара, после которых были забиты голы (первый на счету самого Роналду, а второй невероятным обводящим ударом из-за пределов штрафной в исполнении Манише). Стоит ли говорить о том, как сложилась карьера тогда еще игрока «Манчестер Юнайтед»? Нет. Теперь его знают не только поклонники этой замечательной игры, но и обычные люди, не интересующиеся спортом.