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    «В следующем году то же самое?». Как «Бавария» троллит «Арсенал»


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    Голосов: 5
    16.02.2017 02:45
    Нойер отбил третий пенальти подряд, но защита «Баварии» подарила «Арсеналу» шанс на успех. Отдуваться за партнеров пришлось креативным игрокам. «Бомбардир» рассказывает, как «Арсенал» Венгера пережил очередное унижение, а немцы продолжили бить рекорды.

    Первый тайм даже подарил «Арсеналу» надежду. Гол Роббена в начале игры получился удивительно красивым. Долететь до такого мяча не могли даже Оспина и Чех вместе. Но маленькому колумбийскому вратарю уж точно было очень сложно. «Арсенал» воспринял гол буднично, тем более что пропускать от «Баварии» в последние годы привык. Однако «Бавария» сама подарила канонирам шанс. Тем более что оборона команды в Лиге чемпионов на этот раз была самой возрастной с 2005 года.

    Неудачный взмах ногой в собственной штрафной привел к назначению пенальти. Алексис Санчес Нойера переиграть не смог, потом промазал по мячу, но с третьей попытки смог отличиться. Для немецкого вратаря этот отбитый пенальти стал уже третьим подряд в Лиге чемпионов. Правда, в одном из моментов ему помогала штанга. Забив 12-й гол в Лиге чемпионов, Алексис стал главным чилийским бомбардиром в турнире, обойдя полузащитника «Баварии» Видаля. Ох уж эти парадоксы.

    Во втором тайме рекорды била только «Бавария». Хозяевам немного помогла в этом травма Лорана Косиельни, вместо которого вышел бразилец Габриэл. Коллектив Анчелотти стал первой командой, сумевшей забить англичанам три гола за 11 минут в Лиге чемпионов. Дважды отличился Тиаго Алькантара, а еще один мяч вколотил Левандовски, отдавший еще и голевой пас. Единственным же негативным моментом для «Баварии» стала желтая карточка Филиппа Лама. Теперь завершающий карьеру капитан не сможет принять участие в английском матче.

    Но зато в нем сыграет Томас Мюллер. В этой игре же ему суждено было только выйти на замену, чтобы в концовке поставить точку. «Бавария» одержала 16-ю победу подряд в домашних матчах Лиги чемпионов, установив рекорд турнира. «Арсенал» же последний пропускал пять мячей в Лиге чемпионов именно в матче против «Баварии» в 2015 году. Правда, тогда это происходило на групповой стадии турнира.

    У «Баварии» появился крутой повод для троллинга!

    «Арсенал» стал первой английской командой, пропустившей 200 мячей в Лиге чемпионов. Арсен Венгер еще перед началом встречи пытался предсказать исход противостояния. «У нас есть ответная игра, первый матч ничего не решит», – говорил Венгер. Кажется, французский тренер ошибся даже здесь, ведь шансы «Арсенала» на проход в четвертьфинал схожи с возможностями «Барселоны». Их уже оценил Неймар.

    «Доминирование «Баварии» будет продолжаться». Почему «Арсенал» Венгера снова проваливается в ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 17 февраля 2017, 14:56

      алькантара лучший

      0
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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 16 февраля 2017, 21:32

      робеен красава опять венгер без лч просто чесно жалко венгера я не поклоник но это просто позор просто в пух и прах разнисла бавария

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 16 февраля 2017, 17:45

      Роббен был шикарен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 февраля 2017, 10:17

      Спасибо за прекрасный вечер, ребята! У соседей прошу прощения, эмоции били через край))

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 февраля 2017, 08:56

      Вот уже почти 20 лет подряд Арсенал с Венгером играет в ЛЧ. Команда стабильно выходит из группы, а в последние годы стабильно вылетает в 1/8. Правда выходит чаще со 2 места и попадает то на Баварию, то на Барселону. А тут напряглись, заняли 1 место и снова Бавария, зато второй ПСЖ вышел на Барсу. Это действительно какой то троллинг. Правда парижане извлекли ошибки прошлого сезона, ну а Арсенал продолжает биться головой о стену

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 февраля 2017, 06:32

      чуда не произошло

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 февраля 2017, 04:25

      Вроде арсенал команда не плохая их каждый год бавария лупит(

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 февраля 2017, 03:45

      Бедный Арсенал!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 февраля 2017, 03:32

      Браво Левандовский!

      0
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