Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Англия. Премьер-Лига, 2 тур