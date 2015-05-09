Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Коул - статистика

Завершил карьеру
8 ноября 1981 (44)
#12 | Полузащитник
175 см | 63 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
12
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1 : 0
09.05.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
3 : 2
02.05.2015
Эвертон
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Сити
3 : 2
25.04.2015
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
0 : 1
11.04.2015
Астон Вилла
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
3 : 3
07.04.2015
Куинз Парк Рейнджерс
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
04.04.2015
Астон Вилла
77' - 90'
80'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Халл Сити
2 : 0
10.02.2015
Астон Вилла
59' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
07.02.2015
Челси
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Лестер
1 : 0
10.01.2015
Астон Вилла
1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 0
01.01.2015
Кристал Пэлас
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
02.12.2014
Астон Вилла
1' - 9'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Бернли
1 : 1
29.11.2014
Астон Вилла
1' - 67'
38'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
1 : 1
24.11.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Хэм
0 : 0
08.11.2014
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Астон Вилла
1 : 2
02.11.2014
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.10.2014
Астон Вилла
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Эвертон
3 : 0
18.10.2014
Астон Вилла
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
0 : 3
20.09.2014
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
2 : 1
31.08.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 0
23.08.2014
Ньюкасл
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+