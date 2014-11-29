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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Астон Вилла
Бернли - Астон Вилла: обзор матча 29 ноября 2014
Бернли
29.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
87'
Д. Ингс (П)
38'
Д. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Астон Вилла
90'
+6
Замена
М. Лоутон
️️️️
К. Кларк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ингс
87'
86'
Желтая карточка
Ж. Окоре
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
83'
78'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
А. Вайманн
67'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Коул
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Э. Барнс
65'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
М. Кайтли
65'
Желтая карточка
Э. Барнс
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Хаттон
41'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Желтая карточка
Д. Марни
38'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коул
Пас отдал
А. Вайманн
Желтая карточка
М. Кайтли
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
5
Кин
5
Шекелл
2
Триппьер
28
Кайтли
3
Джонс
3
Уорд
25
Марни
21
Бойд
28
Ингс
35
Барнс
4-1-2-1-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
5
Окоре
26
Кларк
26
Сиссоко
8
Вествуд
15
Санчес
8
Клеверли
12
Коул
11
Агбонлахор
18
Вайманн
28
Кайтли
37
Эрфилд
37
Эрфилд
28
Кайтли
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
35
Барнс
10
Юткевич
10
Юткевич
35
Барнс
18
Вайманн
15
Ричардсон
15
Ричардсон
18
Вайманн
26
Кларк
38
Лоутон
38
Лоутон
26
Кларк
12
Коул
10
Грилиш
10
Грилиш
12
Коул
Остались в запасе
Бернли
Астон Вилла
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
24
Шей Гивен
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Бернли - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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