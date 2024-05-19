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Жан-Луис Лека
Статистика
Жан-Луис Лека - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1985 (41)
#16 | Вратарь
177 см | 74 кг
Франция
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Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 2
19.05.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1 : 1
12.05.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
2 : 0
03.05.2024
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
1 : 0
20.04.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Метц
2 : 1
12.04.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ланс
1 : 1
06.04.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 1
29.03.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
1 : 3
16.03.2024
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
1 : 0
09.03.2024
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
0 : 3
03.03.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 3
25.02.2024
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
18.02.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 1
10.02.2024
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
03.02.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2 : 0
20.12.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
2 : 0
16.12.2023
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 0
08.12.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
3 : 2
02.12.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1 : 0
12.11.2023
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
0 : 0
04.11.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
4 : 0
28.10.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
0 : 0
20.10.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1 : 1
08.10.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
0 : 1
29.09.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 1
24.09.2023
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
0 : 1
16.09.2023
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
3 : 0
02.09.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
3 : 1
26.08.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
1 : 1
20.08.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
3 : 2
13.08.2023
Ланс
Был в запасе
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