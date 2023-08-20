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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ренн
Ланс - Ренн: обзор матча 20 августа 2023
Ланс
20.08.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
3'
Д. Машадо
53'
Б. Бурижо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Ренн
Замена
О. Кортес
️️️️
Ф. Сотока
89'
89'
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Б. Бурижо
82'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ж. Белосян
Замена
С. Спирингс
️️️️
А. Диуф
81'
Желтая карточка
Ж. Гради
79'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
75'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
75'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
А. Томассон
74'
63'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Бляс
63'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Э. Ле Фе
62'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Сантамария
57'
Желтая карточка
В. Омари
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
С. Абдул Самед
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Машадо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
37
Фоде Силла
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
10
Фульини
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
4-1-2-1-2
30
Манданда
22
Ассиньон
3
Теате
24
Белосян
17
Омари
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
9
Гуири
15
Калимуэндо
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
17
Диуф
6
Спирингс
6
Спирингс
17
Диуф
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
7
Сотока
7
Кортес
7
Кортес
7
Сотока
28
Томассон
9
Гилявоги
9
Гилявоги
28
Томассон
24
Белосян
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Белосян
27
Бурижо
20
Дуэ
20
Дуэ
27
Бурижо
7
Сантамария
18
Матич
18
Матич
7
Сантамария
28
Ле Фе
14
Дуэ
14
Дуэ
28
Ле Фе
10
Бляс
11
Доку
11
Доку
10
Бляс
Остались в запасе
Ланс
Ренн
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
37
Фоде Силла
ЦП
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
37
Фоде Силла
ЦП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
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5 : 2
30.10.2026
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