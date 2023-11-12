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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Марсель
Ланс - Марсель: обзор матча 12 ноября 2023
Ланс
12.11.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
90'
Ж. Гради
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Марсель
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гради
Пас отдал
А. Фульини
90'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Н. Эль-Айнауи
86'
86'
Замена
М. Мурильо
️️️️
И. Сарр
Желтая карточка
С. Абдул Самед
76'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
71'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
71'
70'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Витинья
Замена
А. Фульини
️️️️
Ф. Сотока
60'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
А. Томассон
60'
56'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Х. Корреа
45'
+1
Желтая карточка
Витинья
Желтая карточка
Ж. Гради
44'
37'
Желтая карточка
Р. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Витинья
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
21
Айдара
99
Самед
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
7
Сотока
11
Ваи
4-2-2-2
13
Лопес
92
Клосс
2
Жиго
26
Балерди
6
Лоди
19
Кондогбиа
17
Верету
7
Сарр
77
Арит
32
Корреа
9
Витинья
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
7
Сотока
10
Фульини
10
Фульини
7
Сотока
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
10
Кошта
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
9
Гилявоги
9
Гилявоги
28
Томассон
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
7
Сарр
62
Мурильо
62
Мурильо
7
Сарр
32
Корреа
7
Ндиайе
7
Ндиайе
32
Корреа
9
Витинья
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Витинья
Остались в запасе
Ланс
Марсель
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ланс - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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