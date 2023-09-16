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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Метц
Ланс - Метц: обзор матча 16 сентября 2023
Ланс
16.09.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Метц
37'
Й. Асоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Метц
73'
Замена
Д. Жан-Жак
️️️️
Ш. Сабали
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
72'
Замена
А. Диуф
️️️️
А. Хусанов
72'
64'
Желтая карточка
Ф. Канде
Желтая карточка
Э. Ваи
64'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Д. Машадо
63'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Фульини
63'
Замена
П. Франковски
️️️️
Р. Агилар
63'
62'
Замена
С. Элисор
️️️️
О. Эступиньян
62'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Й. Асоро
37'
ГОЛ! 0:1!
Й. Асоро
33'
Желтая карточка
Й. Асоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Самба
45
Хусанов
4
Дансо
24
Гради
20
Машадо
99
Самед
2
Агилар
10
Фульини
28
Томассон
11
Ваи
7
Сотока
4-1-4-1
90
Окиджа
52
Куао
14
Удоль
29
Эрейе
5
Канде
96
Н'Дорам
8
Камара
29
Асоро
6
Ндукиди
7
Сабали
19
Эступиньян
2
Агилар
95
Франковски
95
Франковски
2
Агилар
20
Машадо
27
Мауасса
27
Мауасса
20
Машадо
45
Хусанов
17
Диуф
17
Диуф
45
Хусанов
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
10
Фульини
22
Саид
22
Саид
10
Фульини
7
Сабали
21
Жан-Жак
21
Жан-Жак
7
Сабали
29
Асоро
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
29
Асоро
19
Эступиньян
22
Элисор
22
Элисор
19
Эступиньян
Остались в запасе
Ланс
Метц
16
Жан-Луис Лека
ВР
37
Фоде Силла
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
37
Фоде Силла
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ланс - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
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