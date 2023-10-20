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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Ланс
Гавр - Ланс: обзор матча 20 октября 2023
Гавр
20.10.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Ланс
Замена
Н. Мбемба
️️️️
А. Туре
88'
85'
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
А. Томассон
Замена
И. Сумаре
️️️️
Э. Сабби
76'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Н. Алиуи
76'
75'
Замена
Ф. Медина
️️️️
М. Айдара
Желтая карточка
А. Санганте
65'
64'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Н. Менди
64'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
У. Саид
46'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Диуф
34'
Желтая карточка
П. Франковски
Желтая карточка
Э. Сабби
29'
Замена
Л. Него
️️️️
К. Опери
22'
20'
Желтая карточка
К. Дансо
12'
Желтая карточка
А. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
26
Нолан Мбемба
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Десма
21
Опери
12
Санганте
4
Льорис
21
Салмье
7
Туре
14
Кузяев
10
Алиуи
77
Касимир
11
Сабби
18
Байо
4-2-2-2
30
Самба
2
Агилар
24
Гради
4
Дансо
21
Айдара
6
Менди
17
Диуф
28
Томассон
95
Франковски
22
Саид
7
Сотока
21
Опери
77
Него
77
Него
21
Опери
7
Туре
26
Мбемба
26
Мбемба
7
Туре
11
Сабби
90
Сумаре
90
Сумаре
11
Сабби
10
Алиуи
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Алиуи
21
Айдара
2
Медина
2
Медина
21
Айдара
6
Менди
99
Самед
99
Самед
6
Менди
28
Томассон
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
17
Диуф
10
Фульини
10
Фульини
17
Диуф
22
Саид
9
Гилявоги
9
Гилявоги
22
Саид
Остались в запасе
Гавр
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
7
Оскар Кортес
ПВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
7
Оскар Кортес
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Гавр - Ланс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
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