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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 02 декабря 2023
Ланс
02.12.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 2
Завершен
Лион
26'
У. Саид
52'
П. Франковски (П)
74'
П. Франковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лион
Красная карточка
Ф. Сотока
90'
89'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
К. Мата
Замена
Н. Менди
️️️️
Н. Эль-Айнауи
87'
86'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Д. Ловрен
86'
Замена
М. Бальде
️️️️
Э. Нуама
Замена
М. Айдара
️️️️
Р. Агилар
78'
ГОЛ! 3:0!
П. Франковски
Пас отдал
Р. Агилар
74'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
У. Саид
64'
Замена
А. Томассон
️️️️
Д. Кошта
63'
63'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Морейра
63'
Замена
П. Акуоку
️️️️
С. Алверу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Франковски
52'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
46'
Желтая карточка
Ф. Медина
41'
Желтая карточка
Д. Машадо
35'
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
20
Машадо
99
Самед
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
22
Саид
7
Сотока
3-3-3-1
1
Лопеш
15
О'Брайен
6
Ловрен
3
Тальяфико
8
Какере
80
Алверу
22
Мата
7
Нуама
10
Шерки
22
Морейра
91
Ляказетт
20
Машадо
95
Франковски
95
Франковски
20
Машадо
2
Агилар
21
Айдара
21
Айдара
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
6
Менди
6
Менди
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
28
Томассон
28
Томассон
10
Кошта
22
Саид
9
Гилявоги
9
Гилявоги
22
Саид
6
Ловрен
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
6
Ловрен
22
Мата
26
Кумбеди
26
Кумбеди
22
Мата
80
Алверу
24
Акуоку
24
Акуоку
80
Алверу
7
Нуама
17
Бальде
17
Бальде
7
Нуама
22
Морейра
9
Кадевере
9
Кадевере
22
Морейра
Остались в запасе
Ланс
Лион
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Ланс - Лион
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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