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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ланс
Ницца - Ланс: обзор матча 20 декабря 2023
Ницца
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ланс
76'
Т. Моффи (П)
78'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Ланс
90'
+6
Желтая карточка
М. Гилявоги
Желтая карточка
Данте
90'
+4
Замена
Р. Перро
️️️️
Х. Будауи
89'
Замена
Т. Луше
️️️️
Ж. Бога
88'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Менди
85'
82'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Ф. Сотока
82'
Замена
О. Кортес
️️️️
Н. Эль-Айнауи
ГОЛ! 2:0!
Т. Моффи
Пас отдал
Ж. Бога
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Моффи
76'
74'
Замена
Э. Ваи
️️️️
У. Саид
74'
Замена
А. Диуф
️️️️
Д. Кошта
74'
Замена
А. Фульини
️️️️
П. Франковски
Замена
Т. Моффи
️️️️
Г. Лаборд
73'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Daouda Traore
ЦП
23
Том Луше
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Булка
26
Бар
3
Лотомба
4
Данте
33
Менди
13
Росарио
6
Будауи
8
Сансон
13
Бога
10
Гессан
9
Лаборд
4-1-1-2-2
30
Самба
2
Агилар
45
Хусанов
2
Медина
21
Айдара
99
Самед
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
95
Франковски
22
Саид
7
Сотока
6
Будауи
15
Перро
15
Перро
6
Будауи
13
Бога
23
Луше
23
Луше
13
Бога
33
Менди
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
33
Менди
9
Лаборд
9
Моффи
9
Моффи
9
Лаборд
10
Кошта
17
Диуф
17
Диуф
10
Кошта
95
Франковски
10
Фульини
10
Фульини
95
Франковски
21
Эль-Айнауи
7
Кортес
7
Кортес
21
Эль-Айнауи
22
Саид
11
Ваи
11
Ваи
22
Саид
7
Сотока
9
Гилявоги
9
Гилявоги
7
Сотока
Остались в запасе
Ницца
Ланс
77
Тедди Булхенди
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Daouda Traore
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
28
Адриен Томассон
АП
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Daouda Traore
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ницца - Ланс
2
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
11
Офсайды
1
3
Количество передач
359
535
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.51
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
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