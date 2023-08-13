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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ланс
Брест - Ланс: обзор матча 13 августа 2023
Брест
13.08.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Ланс
45+2'
Р. дель Кастильо (П)
56'
К. Лала
87'
Р. дель Кастильо (П)
11'
Ф. Сотока
22'
Д. Машадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ланс
Замена
А. Камблан
️️️️
Р. дель Кастильо
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. дель Кастильо
87'
86'
Желтая карточка
Б. Самба
84'
Замена
С. Спирингс
️️️️
А. Диуф
82'
Красная карточка
А. Томассон
78'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
П. Франковски
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
76'
68'
Замена
А. Томассон
️️️️
М. Гилявоги
68'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
Замена
М. Камара
️️️️
М. Лаж
67'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
У. Маньетти
67'
ГОЛ! 2:2!
К. Лала
56'
52'
Желтая карточка
Ф. Медина
49'
Желтая карточка
Ф. Сотока
46'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ж. Гради
Желтая карточка
Л. Брассье
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. дель Кастильо
45'
+2
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
35'
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Машадо
Пас отдал
Ф. Медина
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сотока
Пас отдал
А. Фульини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
2
Локо
5
Шардонне
70
Лала
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
ле Дуарон
4-1-2-1-2
30
Самба
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
20
Машадо
99
Самед
17
Диуф
10
Фульини
95
Франковски
7
Сотока
9
Гилявоги
8
Маньетти
8
Мартен
8
Мартен
8
Маньетти
28
Лаж
45
Камара
45
Камара
28
Лаж
20
дель Кастильо
9
Камблан
9
Камблан
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
24
Гради
21
Айдара
21
Айдара
24
Гради
95
Франковски
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
95
Франковски
17
Диуф
6
Спирингс
6
Спирингс
17
Диуф
9
Гилявоги
28
Томассон
28
Томассон
9
Гилявоги
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
Остались в запасе
Брест
Ланс
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
7
Оскар Кортес
ПВ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
7
Оскар Кортес
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Брест - Ланс
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
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